11 августа 2023

ФК «Урал» вырвал победу у «Спартака» и возглавил турнирную таблицу Российской премьер-лиги. Видео

ФК «Урал» обыграл московский «Спартак» со счетом 3:2
© Служба новостей «URA.RU»
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Товарищеский матч ФК «Урал» – ФК «Нефтчи». Екатеринбург, фк урал
«Урал» обыграл московский «Спартак» со счетом 3:2 Фото:

Футболисты «Урала» обыграли московский «Спартак» со счетом 3:2 и вышли на первое место в Российской премьер-лиге. Матч состоялся 11 августа на «Екатеринбург арене».

«Благодарим каждого болельщика за поддержку! Вы великолепны!», — сообщили в telegram-канале «Урала».

Мощную поддержку оказал один из главных спонсоров ФК «Урал» — компания «Сима-ленд». Стадион был ярко украшен атрибутикой команды, а болельщики, проводившие яркие и слаженные перформансы, поспособствовали победе уральцев.

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Футболисты «Урала» обыграли московский «Спартак» со счетом 3:2 и вышли на первое место в Российской премьер-лиге. Матч состоялся 11 августа на «Екатеринбург арене». «Благодарим каждого болельщика за поддержку! Вы великолепны!», — сообщили в telegram-канале «Урала». Мощную поддержку оказал один из главных спонсоров ФК «Урал» — компания «Сима-ленд». Стадион был ярко украшен атрибутикой команды, а болельщики, проводившие яркие и слаженные перформансы, поспособствовали победе уральцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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