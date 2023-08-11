«Урал» обыграл московский «Спартак» со счетом 3:2
Футболисты «Урала» обыграли московский «Спартак» со счетом 3:2 и вышли на первое место в Российской премьер-лиге. Матч состоялся 11 августа на «Екатеринбург арене».
«Благодарим каждого болельщика за поддержку! Вы великолепны!», — сообщили в telegram-канале «Урала».
Мощную поддержку оказал один из главных спонсоров ФК «Урал» — компания «Сима-ленд». Стадион был ярко украшен атрибутикой команды, а болельщики, проводившие яркие и слаженные перформансы, поспособствовали победе уральцев.
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