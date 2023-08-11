Вице-губернатор ХМАО помог школьнику встретиться со звездами российского хоккея. Фото

12 августа 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Юный хоккеист смог увидеть прощальный матч Даниса Зарипова Фото: Илья Московец © URA.RU Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев помог осуществить мечту школьника из Ханты-Мансийска Матвея Тузлаева о встрече со звездами российского хоккея — Александром Радуловым, Данисом Зариповым и Александром Овечкиным. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Матвей сам играет в хоккей и очень давно хотел встретиться со своим кумиром — Александром Радуловым. Зимой он принимал участие в благотворительной акции „Елка желаний“. Открытку с мечтой ребенка вытянул вице-губернатор Югры Азат Ислаев. И вот летом появилось возможность ее исполнить. Югорский школьник съездил в Казань на прощальный матч трехкратного чемпиона мира Даниса Зарипова, где смог пообщаться и с ним, и с Радуловым, и со звездой НХЛ Александром Овечкиным», — сообщил инсайдер. Юного югорского спортсмена переполняли эмоции от встречи со звездами российского хоккея. «Я счастлив. Даже не мог о таком мечтать. Из Казани сразу возвращаюсь на сборы. Теперь будут только победы» — рассказал URA.RU Матвей. Ислаев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова принимала участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Кремле, перед заседанием Госсовета. Она подарила новогодние подарки двум детям. Матвей Тузлаев встретился со своим кумиром — Александром Радуловым Фото: читатель URA.RU Матвей Тузлаев пообщался со звездой НХЛ Александром Овечкиным Фото: читатель URA.RU

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев помог осуществить мечту школьника из Ханты-Мансийска Матвея Тузлаева о встрече со звездами российского хоккея — Александром Радуловым, Данисом Зариповым и Александром Овечкиным. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Матвей сам играет в хоккей и очень давно хотел встретиться со своим кумиром — Александром Радуловым. Зимой он принимал участие в благотворительной акции „Елка желаний“. Открытку с мечтой ребенка вытянул вице-губернатор Югры Азат Ислаев. И вот летом появилось возможность ее исполнить. Югорский школьник съездил в Казань на прощальный матч трехкратного чемпиона мира Даниса Зарипова, где смог пообщаться и с ним, и с Радуловым, и со звездой НХЛ Александром Овечкиным», — сообщил инсайдер. Юного югорского спортсмена переполняли эмоции от встречи со звездами российского хоккея. «Я счастлив. Даже не мог о таком мечтать. Из Казани сразу возвращаюсь на сборы. Теперь будут только победы» — рассказал URA.RU Матвей. Ислаев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова принимала участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Кремле, перед заседанием Госсовета. Она подарила новогодние подарки двум детям.