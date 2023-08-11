11 августа 2023

Вице-губернатор ХМАО помог школьнику встретиться со звездами российского хоккея. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок Гагарина. Чествование. Магнитогорск, зарипов данис
Юный хоккеист смог увидеть прощальный матч Даниса Зарипова Фото:

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев помог осуществить мечту школьника из Ханты-Мансийска Матвея Тузлаева о встрече со звездами российского хоккея — Александром Радуловым, Данисом Зариповым и Александром Овечкиным. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.

«Матвей сам играет в хоккей и очень давно хотел встретиться со своим кумиром — Александром Радуловым. Зимой он принимал участие в благотворительной акции „Елка желаний“. Открытку с мечтой ребенка вытянул вице-губернатор Югры Азат Ислаев. И вот летом появилось возможность ее исполнить. Югорский школьник съездил в Казань на прощальный матч трехкратного чемпиона мира Даниса Зарипова, где смог пообщаться и с ним, и с Радуловым, и со звездой НХЛ Александром Овечкиным», — сообщил инсайдер.

Юного югорского спортсмена переполняли эмоции от встречи со звездами российского хоккея. «Я счастлив. Даже не мог о таком мечтать. Из Казани сразу возвращаюсь на сборы. Теперь будут только победы» — рассказал URA.RU Матвей. Ислаев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова принимала участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Кремле, перед заседанием Госсовета. Она подарила новогодние подарки двум детям.

Матвей Тузлаев встретился со своим кумиром — Александром Радуловым
Матвей Тузлаев встретился со своим кумиром — Александром Радуловым
Фото:
Матвей Тузлаев пообщался со звездой НХЛ Александром Овечкиным
Матвей Тузлаев пообщался со звездой НХЛ Александром Овечкиным
Фото:

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Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев помог осуществить мечту школьника из Ханты-Мансийска Матвея Тузлаева о встрече со звездами российского хоккея — Александром Радуловым, Данисом Зариповым и Александром Овечкиным. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Матвей сам играет в хоккей и очень давно хотел встретиться со своим кумиром — Александром Радуловым. Зимой он принимал участие в благотворительной акции „Елка желаний“. Открытку с мечтой ребенка вытянул вице-губернатор Югры Азат Ислаев. И вот летом появилось возможность ее исполнить. Югорский школьник съездил в Казань на прощальный матч трехкратного чемпиона мира Даниса Зарипова, где смог пообщаться и с ним, и с Радуловым, и со звездой НХЛ Александром Овечкиным», — сообщил инсайдер. Юного югорского спортсмена переполняли эмоции от встречи со звездами российского хоккея. «Я счастлив. Даже не мог о таком мечтать. Из Казани сразу возвращаюсь на сборы. Теперь будут только победы» — рассказал URA.RU Матвей. Ислаев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова принимала участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Кремле, перед заседанием Госсовета. Она подарила новогодние подарки двум детям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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