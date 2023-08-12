В Дербенте из-за взрыва газа умер ребенок 12 августа 2023 в 19:40 Размер текста - 17 + Врачам не удалось спасти подростка Фото: Анна Майорова © URA.RU Из-за взрыва газа в Дербенте умер ребенок, получивший 95% ожогов тела. Об этом сообщает Минздрав Республики Дагестан. «После девяти часов интенсивной терапии, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти ребенка 14 лет», — написали в telegram-канале Минздрава Республики . Там отметили, что в начале состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое, более 95% его тела оказалось поражено ожогами. Ранее сообщалось, что в Дербенте произошел взрыв в частном доме. Состояние пострадавших оценивалось как тяжелое. У подростка оказалось поражено более 95% участков тела, у его матери — 90%. В результате взрыва также пострадал мужчина. Из-за взрыва газа в Дербенте умер ребенок, получивший 95% ожогов тела. Об этом сообщает Минздрав Республики Дагестан. «После девяти часов интенсивной терапии, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти ребенка 14 лет», — написали в telegram-канале Минздрава Республики. Там отметили, что в начале состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое, более 95% его тела оказалось поражено ожогами. Ранее сообщалось, что в Дербенте произошел взрыв в частном доме. Состояние пострадавших оценивалось как тяжелое. У подростка оказалось поражено более 95% участков тела, у его матери — 90%. В результате взрыва также пострадал мужчина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям