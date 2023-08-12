В Дербенте из-за взрыва газа умер ребенок

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Врачам не удалось спасти подростка Фото:

Из-за взрыва газа в Дербенте умер ребенок, получивший 95% ожогов тела. Об этом сообщает Минздрав Республики Дагестан.

«После девяти часов интенсивной терапии, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти ребенка 14 лет», — написали в telegram-канале Минздрава Республики. Там отметили, что в начале состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое, более 95% его тела оказалось поражено ожогами.

Ранее сообщалось, что в Дербенте произошел взрыв в частном доме. Состояние пострадавших оценивалось как тяжелое. У подростка оказалось поражено более 95% участков тела, у его матери — 90%. В результате взрыва также пострадал мужчина.

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Из-за взрыва газа в Дербенте умер ребенок, получивший 95% ожогов тела. Об этом сообщает Минздрав Республики Дагестан. «После девяти часов интенсивной терапии, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти ребенка 14 лет», — написали в telegram-канале Минздрава Республики. Там отметили, что в начале состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое, более 95% его тела оказалось поражено ожогами. Ранее сообщалось, что в Дербенте произошел взрыв в частном доме. Состояние пострадавших оценивалось как тяжелое. У подростка оказалось поражено более 95% участков тела, у его матери — 90%. В результате взрыва также пострадал мужчина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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