Два звездных повара поспорят из-за кулинара из Екатеринбурга. Фото

Вахтанг Шония из Екатеринбурга стал участником программы «Битва шефов»

14 августа 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Кулинарную битву Ивлева и Агзамова покажут 14 августа Фото: Московец Илья © URA.RU Шеф-повара Константин Ивлев и Ренат Агзамов определят, кто из них заполучит к себе в команду кулинара Вахтанга Шония из Екатеринбурга. Он пришел на проект «Битва шефов», чтобы доказать, что он является одним из главных кулинарных талантов России. Удивлять гастрозвезд екатеринбуржец будет салатом в честь сериала «Семнадцать мгновений весны». Об этом URA.RU рассказали представители телеканала «Пятница». «В числе участников кастинга оказался 34-летний Вахтанг Шония из Екатеринбурга. Вахтанг профессиональный повар, ведет кулинарные мастер-классы. На кастинг в шоу Вахтанг принес свой фирменный салат „Семнадцать мгновений весны“ из 17 ингредиентов», — рассказали на «Пятнице». Выпуск с ним покажут 14 августа в 19:00. Если екатеринбуржцу удастся попасть к Ивлеву или Агзамову, то один из поваров будет передавать ему свое мастерство, чтобы доказать другому, что он круче. В каждом раунде после приготовления блюд гастрозвезды будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок. «В новом сезоне борьба станет еще напряженнее: в финале каждого выпуска шефов ждут испытания, которые выберут зрители путем голосования в прямом эфире. У зрителей будет возможность выбрать „шалость“ или „радость“ для каждого из шефов и повлиять на финал выпуска. Голосовать за испытание можно будет на специальном сайте „Битвы шефов“, попасть на который можно отсканировав QR-код во время эфира», — пояснили авторы программы. Самые активные зрители смогут получить призы. Вахтанг угостит Ивлева и Агзамова фирменным салатом «Семнадцать мгновений весны» из 17 ингредиентов Фото предоставлено телеканалом «Пятница» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шеф-повара Константин Ивлев и Ренат Агзамов определят, кто из них заполучит к себе в команду кулинара Вахтанга Шония из Екатеринбурга. Он пришел на проект «Битва шефов», чтобы доказать, что он является одним из главных кулинарных талантов России. Удивлять гастрозвезд екатеринбуржец будет салатом в честь сериала «Семнадцать мгновений весны». Об этом URA.RU рассказали представители телеканала «Пятница». «В числе участников кастинга оказался 34-летний Вахтанг Шония из Екатеринбурга. Вахтанг профессиональный повар, ведет кулинарные мастер-классы. На кастинг в шоу Вахтанг принес свой фирменный салат „Семнадцать мгновений весны“ из 17 ингредиентов», — рассказали на «Пятнице». Выпуск с ним покажут 14 августа в 19:00. Если екатеринбуржцу удастся попасть к Ивлеву или Агзамову, то один из поваров будет передавать ему свое мастерство, чтобы доказать другому, что он круче. В каждом раунде после приготовления блюд гастрозвезды будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок. «В новом сезоне борьба станет еще напряженнее: в финале каждого выпуска шефов ждут испытания, которые выберут зрители путем голосования в прямом эфире. У зрителей будет возможность выбрать „шалость“ или „радость“ для каждого из шефов и повлиять на финал выпуска. Голосовать за испытание можно будет на специальном сайте „Битвы шефов“, попасть на который можно отсканировав QR-код во время эфира», — пояснили авторы программы. Самые активные зрители смогут получить призы.