ВС РФ пресекли атаки украинских дронов на Белгородскую область

Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над территорией Белгородской области, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России успешно пресекли атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«14 августа пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Белгородской области», —
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