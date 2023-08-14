ВС РФ пресекли атаки украинских дронов на Белгородскую область

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Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над территорией Белгородской области, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России успешно пресекли атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«14 августа пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Белгородской области», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушения не были зафиксированы.

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Вооруженные силы России успешно пресекли атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «14 августа пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Белгородской области», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушения не были зафиксированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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