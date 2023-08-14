ВС РФ пресекли атаки украинских дронов на Белгородскую область

Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над территорией Белгородской области, заявили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России успешно пресекли атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область. Об этом рассказали в Минобороны РФ.