Нефтяники не пускают жителей ХМАО к местам охоты после снятия запрета на посещение лесов

Охранники «Самотлорнефтегаза» прогоняют охотников от пропускных пунктов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Самотлорнефтегаз» закрыл жителям ХМАО проезд к местам охоты, несмотря на то, что губернатор округа Наталья Комарова сняла запрет на посещение лесов. Охотники пожаловались агентству, что временное разрешение на охоту, за которое они отдали немалую сумму, оказалось бесполезным: охранники на Самотлорском месторождении отказались пропускать транспорт.

«С 12 августа сняли запрет на посещение лесов, но охранники ДКП №3, № 5 Самотлорского месторождения отказались охотников людей в лес, в грубой форме прогнали, руководствуясь устным распоряжением начальства. Временное разрешение на охоту, которые покупали на выходные, пропало: люди потеряли деньги и не поохотились», — сообщил собеседник агентства.

URA.RU обратилось в «Самотлорнефтегаз» за комментарием. В бюро пропусков корреспонденту ответили, что приказ о запрете проезда на Самотлорское месторождение, который издали в мае, еще действует. «Распоряжения руководства, что можно пропускать транспорт на территорию месторождения не было. На издание приказа нужно время, и когда его подпишут — пока не ясно», — сообщили на предприятии.

В Нижневартовском лесничестве пояснили, что они отвечают лишь за разрешение на охоту. «Дороги к месту охоты не в нашей компетенции. Если не пропускают транспорт — можно пойти пешком или выбрать доступное направление для охоты», — посоветовали в лесничестве.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО сняла запрет на посещение лесов. Югорчанам разрешили ходить в лес с 12 августа.