Губернатор Комарова снимает запрет на посещение лесов в ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует снять запрет на посещение лесов. Официальный telegram-канал главы округа сообщает, что югорчанам разрешат ходить в лес с 12 августа.
«Мной дано поручение Департаменту региональной безопасности о подготовке нормативных документов для снятия с 12 августа текущего года запрета посещения лесов. При сборе ягод, грибов, охоте, рыболовстве должны соблюдаться все правила, в том числе правила пожарной безопасности», — указано в публикации.
Ранее URA.RU писало, что по поручению губернатора ХМАО в округе введен запрет на посещение лесов из-за пожароопасной обстановки. Позже Комарова сообщила, что жителям округа разрешат ходить в лес, когда это будет безопасно.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.