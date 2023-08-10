Губернатор Комарова снимает запрет на посещение лесов в ХМАО

Жителям ХМАО разрешат ходить в лес с 12 августа

11 августа 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

С 12 августа жителям ХМАО разрешат гулять в лесу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует снять запрет на посещение лесов. Официальный telegram-канал главы округа сообщает, что югорчанам разрешат ходить в лес с 12 августа. «Мной дано поручение Департаменту региональной безопасности о подготовке нормативных документов для снятия с 12 августа текущего года запрета посещения лесов. При сборе ягод, грибов, охоте, рыболовстве должны соблюдаться все правила, в том числе правила пожарной безопасности», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что по поручению губернатора ХМАО в округе введен запрет на посещение лесов из-за пожароопасной обстановки. Позже Комарова сообщила, что жителям округа разрешат ходить в лес, когда это будет безопасно.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует снять запрет на посещение лесов. Официальный telegram-канал главы округа сообщает, что югорчанам разрешат ходить в лес с 12 августа. «Мной дано поручение Департаменту региональной безопасности о подготовке нормативных документов для снятия с 12 августа текущего года запрета посещения лесов. При сборе ягод, грибов, охоте, рыболовстве должны соблюдаться все правила, в том числе правила пожарной безопасности», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что по поручению губернатора ХМАО в округе введен запрет на посещение лесов из-за пожароопасной обстановки. Позже Комарова сообщила, что жителям округа разрешат ходить в лес, когда это будет безопасно.