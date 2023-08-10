10 августа 2023

Губернатор Комарова снимает запрет на посещение лесов в ХМАО

Жителям ХМАО разрешат ходить в лес с 12 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Майская прогулка 2018. Екатеринбург, лес, тропа, отдых, прогулка по лесу
С 12 августа жителям ХМАО разрешат гулять в лесу Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует снять запрет на посещение лесов. Официальный telegram-канал главы округа сообщает, что югорчанам разрешат ходить в лес с 12 августа.

«Мной дано поручение Департаменту региональной безопасности о подготовке нормативных документов для снятия с 12 августа текущего года запрета посещения лесов. При сборе ягод, грибов, охоте, рыболовстве должны соблюдаться все правила, в том числе правила пожарной безопасности», — указано в публикации.

Ранее URA.RU писало, что по поручению губернатора ХМАО в округе введен запрет на посещение лесов из-за пожароопасной обстановки. Позже Комарова сообщила, что жителям округа разрешат ходить в лес, когда это будет безопасно.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует снять запрет на посещение лесов. Официальный telegram-канал главы округа сообщает, что югорчанам разрешат ходить в лес с 12 августа. «Мной дано поручение Департаменту региональной безопасности о подготовке нормативных документов для снятия с 12 августа текущего года запрета посещения лесов. При сборе ягод, грибов, охоте, рыболовстве должны соблюдаться все правила, в том числе правила пожарной безопасности», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что по поручению губернатора ХМАО в округе введен запрет на посещение лесов из-за пожароопасной обстановки. Позже Комарова сообщила, что жителям округа разрешат ходить в лес, когда это будет безопасно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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