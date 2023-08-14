Восемнадцатилетняя мать из Асбеста устраивает вечеринки и напивается при годовалом сыне

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Наталья Котова на выездном совещании по подготовке образовательных учреждений к учебному году. Челябинск, ребенок, кукла, пупсик, окно, детская безопасность
Восемнадцатилетняя мать Анастасия из Асбеста устаивает вписки при годовалом малыше Фото:

Восемнадцатилетняя мать из Асбеста (Свердловская область) устраивает вписки и напивается при годовалом сыне. Все это юная свердловчанка выкладывает в соцсети.

«Анастасия записывает свои антиуроки по материнству в тг-канал. На кружочках алкоголь, тусы и полуголые мужики в ее кровати. Ребенок просится спать, но девушка не обращает внимание. Мамой стала в 17, отец — просто знакомый. Анастасия после девятого класса поступила в техникум, где пришлось взять академический отпуск. Неравнодушные написали заявление, полиция ведет проверку по факту ненадлежащего воспитания», — говорится в сообщении telegram-канала Ural Mash.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в отдел по делам несовершеннолетних МО МВД РФ «Асбестовский». На звонок журналиста никто не ответил. Также запрос направлен в аппарат уполномоченного по правам ребенка в регионе. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Восемнадцатилетняя мать из Асбеста (Свердловская область) устраивает вписки и напивается при годовалом сыне. Все это юная свердловчанка выкладывает в соцсети. «Анастасия записывает свои антиуроки по материнству в тг-канал. На кружочках алкоголь, тусы и полуголые мужики в ее кровати. Ребенок просится спать, но девушка не обращает внимание. Мамой стала в 17, отец — просто знакомый. Анастасия после девятого класса поступила в техникум, где пришлось взять академический отпуск. Неравнодушные написали заявление, полиция ведет проверку по факту ненадлежащего воспитания», — говорится в сообщении telegram-канала Ural Mash. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в отдел по делам несовершеннолетних МО МВД РФ «Асбестовский». На звонок журналиста никто не ответил. Также запрос направлен в аппарат уполномоченного по правам ребенка в регионе. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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