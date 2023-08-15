ФСБ задержала экс-руководителя муниципального учреждения мэрии Челябинска

Сотрудники ФСБ провели обыск в доме Александра Степанова и увезли его на допрос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали бывшего руководителя муниципального бюджетного учреждения (МБУ) «Геоцентр» Александра Степанова. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, экс-чиновника подозревают в коррупции при организации закупок для проведения ремонтов.

«Силовики пришли в дом к Степанову. После обыска его увезли на допрос. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий», — рассказал источник.

По данным URA.RU, Степанов заключал контракты на закупку строительных материалов для благоустройства города в обход принятой процедуры. В торгах участвовал единственный поставщик, а стоимость материалов была завышена.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что не комментируют информацию о бывших руководителях подведомственных учреждений.

В сентябре 2021 года Степанов был назначен руководителем МБУ «Геоцентр» администрации Челябинска. Его предшественник, Константин Антропов, был уволен после скандала, связанного с гибелью уникальной даурской лиственницы. В настоящее время МБУ ликвидировано.