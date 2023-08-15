15 августа 2023

Пьяный тюменец слетел на машине с трассы в кювет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В результате ДТП пострадали два человека Фото:

Два человека пострадали 16 августа в ДТП в Нижнетавдинском районе (Тюменская область) по вине пьяного водителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«Около 6 утра у деревни Чугунаево произошло опрокидывание автомобиля Kia Spectra. 31-летний местный житель, управлявший автомобилем, находился в состоянии опьянения. По результатам освидетельствования показания алкотестера составили 0,85 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха», — рассказали в ведомстве. В результате происшествия машина оказалась в кювете.

По данным ГИБДД, в ДТП пострадали два пассажира 15 и 28 лет. С различными травмами они были госпитализированы.

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Два человека пострадали 16 августа в ДТП в Нижнетавдинском районе (Тюменская область) по вине пьяного водителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. «Около 6 утра у деревни Чугунаево произошло опрокидывание автомобиля Kia Spectra. 31-летний местный житель, управлявший автомобилем, находился в состоянии опьянения. По результатам освидетельствования показания алкотестера составили 0,85 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха», — рассказали в ведомстве. В результате происшествия машина оказалась в кювете. По данным ГИБДД, в ДТП пострадали два пассажира 15 и 28 лет. С различными травмами они были госпитализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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