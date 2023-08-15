Пьяный тюменец слетел на машине с трассы в кювет. Фото

16 августа 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

В результате ДТП пострадали два человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Два человека пострадали 16 августа в ДТП в Нижнетавдинском районе (Тюменская область) по вине пьяного водителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. «Около 6 утра у деревни Чугунаево произошло опрокидывание автомобиля Kia Spectra. 31-летний местный житель, управлявший автомобилем, находился в состоянии опьянения. По результатам освидетельствования показания алкотестера составили 0,85 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха», — рассказали в ведомстве. В результате происшествия машина оказалась в кювете. По данным ГИБДД, в ДТП пострадали два пассажира 15 и 28 лет. С различными травмами они были госпитализированы. Фото: управление ГИБДД по Тюменской области Фото: управление ГИБДД по Тюменской области

Два человека пострадали 16 августа в ДТП в Нижнетавдинском районе (Тюменская область) по вине пьяного водителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. «Около 6 утра у деревни Чугунаево произошло опрокидывание автомобиля Kia Spectra. 31-летний местный житель, управлявший автомобилем, находился в состоянии опьянения. По результатам освидетельствования показания алкотестера составили 0,85 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха», — рассказали в ведомстве. В результате происшествия машина оказалась в кювете. По данным ГИБДД, в ДТП пострадали два пассажира 15 и 28 лет. С различными травмами они были госпитализированы.