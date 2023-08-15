Два человека пострадали 16 августа в ДТП в Нижнетавдинском районе (Тюменская область) по вине пьяного водителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
«Около 6 утра у деревни Чугунаево произошло опрокидывание автомобиля Kia Spectra. 31-летний местный житель, управлявший автомобилем, находился в состоянии опьянения. По результатам освидетельствования показания алкотестера составили 0,85 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха», — рассказали в ведомстве. В результате происшествия машина оказалась в кювете.
По данным ГИБДД, в ДТП пострадали два пассажира 15 и 28 лет. С различными травмами они были госпитализированы.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.