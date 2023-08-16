Медведев объяснил, почему Украина провалила наступление Медведев: западную технику не стоит недооценивать 16 августа 2023 в 16:37 Размер текста - 17 + Дмитрий Медведев заявил. что западную технику не стоит недооценивать Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы научились эффективно противодействовать технике Запада, поэтому все попытки контрнаступления ВСУ остаются без результата. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Совершенно очевидно, что мы всему этому (применению Киевом западного оружия- прим. URA.RU) научились эффективно противодействовать. Те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они по сути неудачные», — заявил Медведев в среду в ходе посещения форума «Армия-2023». Его слова приводит РИА Новости. Политик отметил, что технику Запада не стоит недооценивать. По его словам, есть как хорошие, так и неудачные образцы, это проверяется на поле боя. Ранее Медведев отметил, что Киев перешел в стадию «посмертного гниения». Он уверен, что капитуляция Украины открыла бы путь к миру. Зампред Совбеза заявил, что российские силы «очень успешно сжигают» западную технику на Украине, передает RT. Российские силы научились эффективно противодействовать технике Запада, поэтому все попытки контрнаступления ВСУ остаются без результата. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Совершенно очевидно, что мы всему этому (применению Киевом западного оружия- прим. URA.RU) научились эффективно противодействовать. Те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они по сути неудачные», — заявил Медведев в среду в ходе посещения форума «Армия-2023». Его слова приводит РИА Новости. Политик отметил, что технику Запада не стоит недооценивать. По его словам, есть как хорошие, так и неудачные образцы, это проверяется на поле боя. Ранее Медведев отметил, что Киев перешел в стадию «посмертного гниения». Он уверен, что капитуляция Украины открыла бы путь к миру. Зампред Совбеза заявил, что российские силы «очень успешно сжигают» западную технику на Украине, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям