Киевскому режиму уже ничто не поможет: он перешел в стадию «посмертного гниения». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он уверен, что капитуляция Украины открыла бы путь к миру.
«Мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных. Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму, который перешел в стадию посмертного гниения. Его труп гальванизировать невозможно», — написал Медведев у себя в
Говоря о ВСУ, зампред Совбеза подчеркнул, что они — камикадзе, и не увидят в горящих танках «бессмысленные миллиарды долларов». А саму Украину Медведев назвал «страной 404». Единственный выход — капитуляция Киева, которая бы открыла путь к миру, заключил политик.
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