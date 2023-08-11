Медведев: киевский режим перешел в стадию посмертного гниения

Медведев заявил, что капитуляция Украины открыла бы путь к миру

11 августа 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев назвал Украину «страной 404» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевскому режиму уже ничто не поможет: он перешел в стадию «посмертного гниения». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он уверен, что капитуляция Украины открыла бы путь к миру. «Мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных. Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму, который перешел в стадию посмертного гниения. Его труп гальванизировать невозможно», — написал Медведев у себя в Telegram . Говоря о ВСУ, зампред Совбеза подчеркнул, что они — камикадзе, и не увидят в горящих танках «бессмысленные миллиарды долларов». А саму Украину Медведев назвал «страной 404». Единственный выход — капитуляция Киева, которая бы открыла путь к миру, заключил политик.

Киевскому режиму уже ничто не поможет: он перешел в стадию «посмертного гниения». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он уверен, что капитуляция Украины открыла бы путь к миру. «Мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных. Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму, который перешел в стадию посмертного гниения. Его труп гальванизировать невозможно», — написал Медведев у себя в Telegram. Говоря о ВСУ, зампред Совбеза подчеркнул, что они — камикадзе, и не увидят в горящих танках «бессмысленные миллиарды долларов». А саму Украину Медведев назвал «страной 404». Единственный выход — капитуляция Киева, которая бы открыла путь к миру, заключил политик.