Медведев: киевский режим перешел в стадию посмертного гниения

Медведев заявил, что капитуляция Украины открыла бы путь к миру
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев назвал Украину «страной 404» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевскому режиму уже ничто не поможет: он перешел в стадию «посмертного гниения». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он уверен, что капитуляция Украины открыла бы путь к миру.

«Мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных. Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму, который перешел в стадию посмертного гниения. Его труп гальванизировать невозможно», — написал Медведев у себя в Telegram.

Говоря о ВСУ, зампред Совбеза подчеркнул, что они — камикадзе, и не увидят в горящих танках «бессмысленные миллиарды долларов». А саму Украину Медведев назвал «страной 404». Единственный выход — капитуляция Киева, которая бы открыла путь к миру, заключил политик.

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Киевскому режиму уже ничто не поможет: он перешел в стадию «посмертного гниения». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он уверен, что капитуляция Украины открыла бы путь к миру. «Мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных. Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму, который перешел в стадию посмертного гниения. Его труп гальванизировать невозможно», — написал Медведев у себя в Telegram. Говоря о ВСУ, зампред Совбеза подчеркнул, что они — камикадзе, и не увидят в горящих танках «бессмысленные миллиарды долларов». А саму Украину Медведев назвал «страной 404». Единственный выход — капитуляция Киева, которая бы открыла путь к миру, заключил политик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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