16 августа 2023

Посол Антонов призвал США прекратить охоту за россиянами в третьих странах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, антонов анатолий
Анатолий Антонов (справа) заявил, что РФ работают над возвращением россиян домой Фото:

Власти России требуют от США прекратить охоту за россиянами в третьих странах. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«РФ всегда выступала против „охоты“ США за россиянами в третьих странах. Мы требуем прекратить подобную практику, но администрации США продолжает жить в своем мире», — приводит слова Антонова telegram-канал российского посольства в США.

Антонов также призвал американских политиков и СМИ не играть судьбами заключенных и дать спокойно работать над обменом органов двух стран. Дипломат подчеркнул, что Россия выступает за скорейшее возвращение всех своих граждан, которые находятся в американских тюрьмах.

В апреле Антонов заявлял, что Вашингтон ведет «политику охоты» за россиянами по всему миру. По его данным, тогда более 100 россиян находились в американских тюрьмах.

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Власти России требуют от США прекратить охоту за россиянами в третьих странах. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «РФ всегда выступала против „охоты“ США за россиянами в третьих странах. Мы требуем прекратить подобную практику, но администрации США продолжает жить в своем мире», — приводит слова Антонова telegram-канал российского посольства в США. Антонов также призвал американских политиков и СМИ не играть судьбами заключенных и дать спокойно работать над обменом органов двух стран. Дипломат подчеркнул, что Россия выступает за скорейшее возвращение всех своих граждан, которые находятся в американских тюрьмах. В апреле Антонов заявлял, что Вашингтон ведет «политику охоты» за россиянами по всему миру. По его данным, тогда более 100 россиян находились в американских тюрьмах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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