Посол Антонов призвал США прекратить охоту за россиянами в третьих странах

Власти России требуют от США прекратить охоту за россиянами в третьих странах. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«РФ всегда выступала против „охоты“ США за россиянами в третьих странах. Мы требуем прекратить подобную практику, но администрации США продолжает жить в своем мире», — приводит слова Антонова
Антонов также призвал американских политиков и СМИ не играть судьбами заключенных и дать спокойно работать над обменом органов двух стран. Дипломат подчеркнул, что Россия выступает за скорейшее возвращение всех своих граждан, которые находятся в американских тюрьмах.
В апреле Антонов заявлял, что Вашингтон ведет «политику охоты» за россиянами по всему миру. По его данным, тогда более 100 россиян находились в американских тюрьмах.
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