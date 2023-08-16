Посол Антонов призвал США прекратить охоту за россиянами в третьих странах

17 августа 2023 в 03:16 Размер текста - 17 +

Анатолий Антонов (справа) заявил, что РФ работают над возвращением россиян домой Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Власти России требуют от США прекратить охоту за россиянами в третьих странах. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «РФ всегда выступала против „охоты“ США за россиянами в третьих странах. Мы требуем прекратить подобную практику, но администрации США продолжает жить в своем мире», — приводит слова Антонова telegram-канал российского посольства в США. Антонов также призвал американских политиков и СМИ не играть судьбами заключенных и дать спокойно работать над обменом органов двух стран. Дипломат подчеркнул, что Россия выступает за скорейшее возвращение всех своих граждан, которые находятся в американских тюрьмах. В апреле Антонов заявлял, что Вашингтон ведет «политику охоты» за россиянами по всему миру. По его данным, тогда более 100 россиян находились в американских тюрьмах.

Власти России требуют от США прекратить охоту за россиянами в третьих странах. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «РФ всегда выступала против „охоты“ США за россиянами в третьих странах. Мы требуем прекратить подобную практику, но администрации США продолжает жить в своем мире», — приводит слова Антонова telegram-канал российского посольства в США. Антонов также призвал американских политиков и СМИ не играть судьбами заключенных и дать спокойно работать над обменом органов двух стран. Дипломат подчеркнул, что Россия выступает за скорейшее возвращение всех своих граждан, которые находятся в американских тюрьмах. В апреле Антонов заявлял, что Вашингтон ведет «политику охоты» за россиянами по всему миру. По его данным, тогда более 100 россиян находились в американских тюрьмах.