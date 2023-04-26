Посол Антонов сообщил об охоте США за россиянами по всему миру

27 апреля 2023 в 01:18 Размер текста - 17 +

В тюрьмах США находятся более 100 россиян, заявил Антонов Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Вашингтон проводит политику охоты за россиянами по всему миру. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, отметив, что более 100 граждан РФ на данный момент находятся в американских тюрьмах. «США проводят политику охоты за гражданами РФ по всему миру. В застенках США таких содержится более 100 человек», — передает слова Антонова РИА Новости. Он отметил, что начиная с 2008 года в Штаты экстрадированы под различными предлогами 59 человек. По словам Антонова, российское посольство продолжит практику посещения своих соотечественников, оказавшихся в этих тюрьмах. Громкий обмен заключенными между РФ и США произошел в конце 2022 года. Тогда российского предпринимателя Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков. Сам Бут провел в тюрьме США более десяти лет, его обвиняли в торговле оружием. Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия продолжит обсуждать с США обмен заключенными, используя для этого специальный конфиденциальный канал связи.

Вашингтон проводит политику охоты за россиянами по всему миру. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, отметив, что более 100 граждан РФ на данный момент находятся в американских тюрьмах. «США проводят политику охоты за гражданами РФ по всему миру. В застенках США таких содержится более 100 человек», — передает слова Антонова РИА Новости. Он отметил, что начиная с 2008 года в Штаты экстрадированы под различными предлогами 59 человек. По словам Антонова, российское посольство продолжит практику посещения своих соотечественников, оказавшихся в этих тюрьмах. Громкий обмен заключенными между РФ и США произошел в конце 2022 года. Тогда российского предпринимателя Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков. Сам Бут провел в тюрьме США более десяти лет, его обвиняли в торговле оружием. Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия продолжит обсуждать с США обмен заключенными, используя для этого специальный конфиденциальный канал связи.