16 августа 2023

В Нижнем Тагиле неизвестные обстреляли машину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, пистолет, стрельба, пм, пистолет макарова, стрелковая подготовка, gv, огневая
Неизвестные стреляли из пневматического пистолета, пояснил водитель (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неизвестные обстреляли автомобиль мужчины из пневматического пистолета. Хулиганы разбили лобовое стекло машины, сообщил водитель.

«Я ехал по проспекту Дзержинского в Нижнем Тагиле, вдруг мой в лобовое стекло моей машины стали стрелять из пневматического пистолета. Его разбили. Я не успел заметить, откуда стреляли, но думаю, что не первый такой пострадавший», — передает слова водителя telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Водитель добавил, что не стал обращаться в полицию по этому факту. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» корреспонденту URA.RU подтвердили эту информацию. Инцидент произошел вечером 15 августа. Сам водитель не пострадал.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неизвестные обстреляли автомобиль мужчины из пневматического пистолета. Хулиганы разбили лобовое стекло машины, сообщил водитель. «Я ехал по проспекту Дзержинского в Нижнем Тагиле, вдруг мой в лобовое стекло моей машины стали стрелять из пневматического пистолета. Его разбили. Я не успел заметить, откуда стреляли, но думаю, что не первый такой пострадавший», — передает слова водителя telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Водитель добавил, что не стал обращаться в полицию по этому факту. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» корреспонденту URA.RU подтвердили эту информацию. Инцидент произошел вечером 15 августа. Сам водитель не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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