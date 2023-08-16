В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неизвестные обстреляли автомобиль мужчины из пневматического пистолета. Хулиганы разбили лобовое стекло машины, сообщил водитель.
«Я ехал по проспекту Дзержинского в Нижнем Тагиле, вдруг мой в лобовое стекло моей машины стали стрелять из пневматического пистолета. Его разбили. Я не успел заметить, откуда стреляли, но думаю, что не первый такой пострадавший», — передает слова водителя telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
Водитель добавил, что не стал обращаться в полицию по этому факту. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» корреспонденту URA.RU подтвердили эту информацию. Инцидент произошел вечером 15 августа. Сам водитель не пострадал.
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