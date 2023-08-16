В Нижнем Тагиле неизвестные обстреляли машину. Фото

17 августа 2023 в 05:03 Размер текста - 17 +

Неизвестные стреляли из пневматического пистолета, пояснил водитель (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неизвестные обстреляли автомобиль мужчины из пневматического пистолета. Хулиганы разбили лобовое стекло машины, сообщил водитель. «Я ехал по проспекту Дзержинского в Нижнем Тагиле, вдруг мой в лобовое стекло моей машины стали стрелять из пневматического пистолета. Его разбили. Я не успел заметить, откуда стреляли, но думаю, что не первый такой пострадавший», — передает слова водителя telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Водитель добавил, что не стал обращаться в полицию по этому факту. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» корреспонденту URA.RU подтвердили эту информацию. Инцидент произошел вечером 15 августа. Сам водитель не пострадал. Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» [https://t.me/incident_tagil]

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неизвестные обстреляли автомобиль мужчины из пневматического пистолета. Хулиганы разбили лобовое стекло машины, сообщил водитель. «Я ехал по проспекту Дзержинского в Нижнем Тагиле, вдруг мой в лобовое стекло моей машины стали стрелять из пневматического пистолета. Его разбили. Я не успел заметить, откуда стреляли, но думаю, что не первый такой пострадавший», — передает слова водителя telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Водитель добавил, что не стал обращаться в полицию по этому факту. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» корреспонденту URA.RU подтвердили эту информацию. Инцидент произошел вечером 15 августа. Сам водитель не пострадал.