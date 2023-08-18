Экс-депутат Харькова заявил о начале тактического наступления России

18 августа 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Россия освободила несколько населенных пунктов в Харьковской области, отметил Константин Кеворкян Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия приступила к тактическому наступлению — освободила несколько населенных пунктов в Харьковской области (Купянское направление). Если будет введена в бой резервная армия, то оборона ВСУ рухнет и ВС РФ перейдет к движению вперед, рассказал в беседе с URA.RU политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян. «Сейчас наше продвижение достаточно заметно. Мы освободили несколько населенных пунктов [в Харьковской области]. Но еще не взяли Купянск и не вышли на оперативный простор. Если будет введена в бой та резервная армия, которая находится в тылу российского фронта, то тогда события могут принять более острый характер. Поскольку если рухнет украинская оборона и мы выйдем на оперативный простор, то становится актуальным вопрос перерезания коммуникаций между Харьковом и Донбассом, и выхода в тыл донбасской группировки. Это является стратегическим наступлением, которое может определить весь ход летней кампании 2023 года. Можно предположить, что одной из целей Генштаба РФ является обескровливание частей ВСУ, ликвидация их наступательного потенциала, чтобы в решающий момент у них не оказалось под рукой тех дееспособных частей, которые смогут парировать мощный удар свежих российских войск, которые могли бы быть введены в прорыв на фронте», — объяснил Константин Кеворкян. По мнению экс-депутата Харьковского горсовета, Купянское направление отвлекает на себя важнейшие части ВСУ. «Важность Купянского фронта в том, что он отвлекает на себя важнейшие боеспособные части ВСУ. Те, что могли быть использованы на Запорожском фронте для того, чтобы тактические успехи российской армии не превратились в стратегический перелом, чтобы не подставить под угрозу потерю Купянска, Балаклеи, в перспективе с выходом на Харьков. То есть Купянская операция — это отвлечение ВСУ от наступления на Запорожском фронте. Кроме того, продолжаются бои вокруг Артемовска (Бахмута), идут боестолкновения, как мы знаем, и в Нижнем Приднепровье. То есть фронтов несколько», — добавил Кеворкян. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России запущен процесс создания условий для начала наступления в зоне СВО. Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер отметил, что ВСУ рискуют одновременно оказаться вовлеченными в бои на нескольких фронтах. Причиной этого является усиление атак ВС РФ под Купянском (Харьковская область). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия приступила к тактическому наступлению — освободила несколько населенных пунктов в Харьковской области (Купянское направление). Если будет введена в бой резервная армия, то оборона ВСУ рухнет и ВС РФ перейдет к движению вперед, рассказал в беседе с URA.RU политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян. «Сейчас наше продвижение достаточно заметно. Мы освободили несколько населенных пунктов [в Харьковской области]. Но еще не взяли Купянск и не вышли на оперативный простор. Если будет введена в бой та резервная армия, которая находится в тылу российского фронта, то тогда события могут принять более острый характер. Поскольку если рухнет украинская оборона и мы выйдем на оперативный простор, то становится актуальным вопрос перерезания коммуникаций между Харьковом и Донбассом, и выхода в тыл донбасской группировки. Это является стратегическим наступлением, которое может определить весь ход летней кампании 2023 года. Можно предположить, что одной из целей Генштаба РФ является обескровливание частей ВСУ, ликвидация их наступательного потенциала, чтобы в решающий момент у них не оказалось под рукой тех дееспособных частей, которые смогут парировать мощный удар свежих российских войск, которые могли бы быть введены в прорыв на фронте», — объяснил Константин Кеворкян. По мнению экс-депутата Харьковского горсовета, Купянское направление отвлекает на себя важнейшие части ВСУ. «Важность Купянского фронта в том, что он отвлекает на себя важнейшие боеспособные части ВСУ. Те, что могли быть использованы на Запорожском фронте для того, чтобы тактические успехи российской армии не превратились в стратегический перелом, чтобы не подставить под угрозу потерю Купянска, Балаклеи, в перспективе с выходом на Харьков. То есть Купянская операция — это отвлечение ВСУ от наступления на Запорожском фронте. Кроме того, продолжаются бои вокруг Артемовска (Бахмута), идут боестолкновения, как мы знаем, и в Нижнем Приднепровье. То есть фронтов несколько», — добавил Кеворкян. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России запущен процесс создания условий для начала наступления в зоне СВО. Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер отметил, что ВСУ рискуют одновременно оказаться вовлеченными в бои на нескольких фронтах. Причиной этого является усиление атак ВС РФ под Купянском (Харьковская область).