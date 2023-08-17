В Австрии предупредили о рисках для ВСУ из-за маневра РФ под Купянском

Полковник ВС Австрии Райснер: сложная ситуация под Купянском может заставить ВСУ воевать на два фронта
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ВСУ вынуждены перебрасывать силы под Купянск, что замедляет их контрнаступление на юге, заявил Маркус Райснер Фото:
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Из-за увеличения частоты российских атак на купянском направлении для ВСУ появляется риск быть вовлеченными в бои на нескольких фронтах одновременно. Такое мнение выразил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.

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«Развертывание российских сил под Купянском усиливает для ВСУ риск оказаться вовлеченным в бои на нескольких фронтах одновременно», — передает слова Райснера газета Tagesspiegel. Он добавил, что в такой ситуации украинские войска были вынуждены перебросить свои силы в район между Купянском и Кременной. Это создает ограничения для дальнейших наступательных операций в центральном направлении, которые начались с 4 июня, заключил полковник.

Ранее стало известно, что украинские военные сталкиваются с неудачами в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки продвижения. ВСУ достигли предела в своем контрнаступлении. Российские войска приближаются к Купянску, а также наступают под Марьинкой, Лиманом и в Авдеевке. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на купянском направлении становится все более сложной для украинских вооруженных сил, передает Life.

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Из-за увеличения частоты российских атак на купянском направлении для ВСУ появляется риск быть вовлеченными в бои на нескольких фронтах одновременно. Такое мнение выразил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер. «Развертывание российских сил под Купянском усиливает для ВСУ риск оказаться вовлеченным в бои на нескольких фронтах одновременно», — передает слова Райснера газета Tagesspiegel. Он добавил, что в такой ситуации украинские войска были вынуждены перебросить свои силы в район между Купянском и Кременной. Это создает ограничения для дальнейших наступательных операций в центральном направлении, которые начались с 4 июня, заключил полковник. Ранее стало известно, что украинские военные сталкиваются с неудачами в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки продвижения. ВСУ достигли предела в своем контрнаступлении. Российские войска приближаются к Купянску, а также наступают под Марьинкой, Лиманом и в Авдеевке. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на купянском направлении становится все более сложной для украинских вооруженных сил, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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