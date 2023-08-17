В Австрии предупредили о рисках для ВСУ из-за маневра РФ под Купянском

Полковник ВС Австрии Райснер: сложная ситуация под Купянском может заставить ВСУ воевать на два фронта

17 августа 2023 в 08:18 Размер текста - 17 +

ВСУ вынуждены перебрасывать силы под Купянск, что замедляет их контрнаступление на юге, заявил Маркус Райснер Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за увеличения частоты российских атак на купянском направлении для ВСУ появляется риск быть вовлеченными в бои на нескольких фронтах одновременно. Такое мнение выразил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер. Новость по теме Почему для ВС РФ важен Купянск «Развертывание российских сил под Купянском усиливает для ВСУ риск оказаться вовлеченным в бои на нескольких фронтах одновременно», — передает слова Райснера газета Tagesspiegel. Он добавил, что в такой ситуации украинские войска были вынуждены перебросить свои силы в район между Купянском и Кременной. Это создает ограничения для дальнейших наступательных операций в центральном направлении, которые начались с 4 июня, заключил полковник. Ранее стало известно, что украинские военные сталкиваются с неудачами в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки продвижения. ВСУ достигли предела в своем контрнаступлении. Российские войска приближаются к Купянску, а также наступают под Марьинкой, Лиманом и в Авдеевке. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на купянском направлении становится все более сложной для украинских вооруженных сил, передает Life .

Из-за увеличения частоты российских атак на купянском направлении для ВСУ появляется риск быть вовлеченными в бои на нескольких фронтах одновременно. Такое мнение выразил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер. «Развертывание российских сил под Купянском усиливает для ВСУ риск оказаться вовлеченным в бои на нескольких фронтах одновременно», — передает слова Райснера газета Tagesspiegel. Он добавил, что в такой ситуации украинские войска были вынуждены перебросить свои силы в район между Купянском и Кременной. Это создает ограничения для дальнейших наступательных операций в центральном направлении, которые начались с 4 июня, заключил полковник. Ранее стало известно, что украинские военные сталкиваются с неудачами в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки продвижения. ВСУ достигли предела в своем контрнаступлении. Российские войска приближаются к Купянску, а также наступают под Марьинкой, Лиманом и в Авдеевке. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на купянском направлении становится все более сложной для украинских вооруженных сил, передает Life.