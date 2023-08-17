Из-за увеличения частоты российских атак на купянском направлении для ВСУ появляется риск быть вовлеченными в бои на нескольких фронтах одновременно. Такое мнение выразил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.
«Развертывание российских сил под Купянском усиливает для ВСУ риск оказаться вовлеченным в бои на нескольких фронтах одновременно», — передает слова Райснера газета Tagesspiegel. Он добавил, что в такой ситуации украинские войска были вынуждены перебросить свои силы в район между Купянском и Кременной. Это создает ограничения для дальнейших наступательных операций в центральном направлении, которые начались с 4 июня, заключил полковник.
Ранее стало известно, что украинские военные сталкиваются с неудачами в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки продвижения. ВСУ достигли предела в своем контрнаступлении. Российские войска приближаются к Купянску, а также наступают под Марьинкой, Лиманом и в Авдеевке. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на купянском направлении становится все более сложной для украинских вооруженных сил, передает Life.
Из-за увеличения частоты российских атак на купянском направлении для ВСУ появляется риск быть вовлеченными в бои на нескольких фронтах одновременно. Такое мнение выразил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер. «Развертывание российских сил под Купянском усиливает для ВСУ риск оказаться вовлеченным в бои на нескольких фронтах одновременно», — передает слова Райснера газета Tagesspiegel. Он добавил, что в такой ситуации украинские войска были вынуждены перебросить свои силы в район между Купянском и Кременной. Это создает ограничения для дальнейших наступательных операций в центральном направлении, которые начались с 4 июня, заключил полковник. Ранее стало известно, что украинские военные сталкиваются с неудачами в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки продвижения. ВСУ достигли предела в своем контрнаступлении. Российские войска приближаются к Купянску, а также наступают под Марьинкой, Лиманом и в Авдеевке. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на купянском направлении становится все более сложной для украинских вооруженных сил, передает Life.