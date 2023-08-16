Депутат Госдумы Картаполов: Россия создает условия для начала контрнаступления

16 августа 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Андрей Картаполов заявил о процессе создания условий для наступления российской армии Фото: Пресс-служба Государственной Думы новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России запущен процесс создания условий для начала наступления в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Что касается наступления, то необходимо создать условия. Этот процесс идет», — сказал Андрей Картаполов. Ранее Newsweek со ссылкой на источник близкий к правительству Украины заявил, что Россия готовит свое наступление на Украине. По его словам, в октябре начнется подготовка, а весной 2024 года будет нанесен мощный удар по позициям вооруженных сил Украины.

В России запущен процесс создания условий для начала наступления в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Что касается наступления, то необходимо создать условия. Этот процесс идет», — сказал Андрей Картаполов. Ранее Newsweek со ссылкой на источник близкий к правительству Украины заявил, что Россия готовит свое наступление на Украине. По его словам, в октябре начнется подготовка, а весной 2024 года будет нанесен мощный удар по позициям вооруженных сил Украины.