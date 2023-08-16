Депутат Госдумы Картаполов: Россия создает условия для начала контрнаступления

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Андрей Картаполов заявил о процессе создания условий для наступления российской армии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России запущен процесс создания условий для начала наступления в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Что касается наступления, то необходимо создать условия. Этот процесс идет», — сказал Андрей Картаполов.

Ранее Newsweek со ссылкой на источник близкий к правительству Украины заявил, что Россия готовит свое наступление на Украине. По его словам, в октябре начнется подготовка, а весной 2024 года будет нанесен мощный удар по позициям вооруженных сил Украины.

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В России запущен процесс создания условий для начала наступления в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Что касается наступления, то необходимо создать условия. Этот процесс идет», — сказал Андрей Картаполов. Ранее Newsweek со ссылкой на источник близкий к правительству Украины заявил, что Россия готовит свое наступление на Украине. По его словам, в октябре начнется подготовка, а весной 2024 года будет нанесен мощный удар по позициям вооруженных сил Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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