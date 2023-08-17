Мятежники в Нигере перебросили войска на фоне угрозы военного вмешательства

18 августа 2023 в 01:12 Размер текста - 17 +

Население не боится заявлений о вооруженной интервенции Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мятежники в Нигере перебросили войска к границам Бенина и Нигерии из-за возможного военного вмешательства Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Нацсовет по охране Отечества (CNSP) заявляет, что готов противостоять любой угрозе со стороны ЭКОВАС. Об этом сообщает малийское издание Mali Actu. «Нигер перебросил войска к границам Бенина и Нигерии перед лицом возможного военного вмешательства Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Так правящий с февраля в Нигере „Национальный совет по защите отечества“ принимает меры для отражения возможной интервенции со стороны стран (ЭКОВАС)», — сообщает малийское издание Mali Actu. В городе Гая (регион Досо) круглосуточно находятся нигерские войска. Подразделения армии размещены в департаменте Бирни-Н’конни в регионе Тахуа. Как сообщает издание, население не только не боится заявлений о вооруженной интервенции, но и занимается своими повседневными делами. Ранее мятежники в Нигере пригрозили экс-президенту страны Мохамеду Базуму, который был смещен в результате государственного переворота, смертью. По заявлению мятежников, такое произойдет в случае интервенции.

Мятежники в Нигере перебросили войска к границам Бенина и Нигерии из-за возможного военного вмешательства Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Нацсовет по охране Отечества (CNSP) заявляет, что готов противостоять любой угрозе со стороны ЭКОВАС. Об этом сообщает малийское издание Mali Actu. «Нигер перебросил войска к границам Бенина и Нигерии перед лицом возможного военного вмешательства Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Так правящий с февраля в Нигере „Национальный совет по защите отечества“ принимает меры для отражения возможной интервенции со стороны стран (ЭКОВАС)», — сообщает малийское издание Mali Actu. В городе Гая (регион Досо) круглосуточно находятся нигерские войска. Подразделения армии размещены в департаменте Бирни-Н’конни в регионе Тахуа. Как сообщает издание, население не только не боится заявлений о вооруженной интервенции, но и занимается своими повседневными делами. Ранее мятежники в Нигере пригрозили экс-президенту страны Мохамеду Базуму, который был смещен в результате государственного переворота, смертью. По заявлению мятежников, такое произойдет в случае интервенции.