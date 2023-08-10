Мятежники в Нигере пригрозили смертью экс-президента страны Базуму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оружие и патроны. Челябинск, автомат калашникова, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, карабин, сайга, курок, бойня
Мятежники продолжают контролировать Нигер Фото:

Мятежники в Нигере пригрозили бывшему президенту страны Мохамеду Базуму, который был смещен в результате государственного переворота, смертью. По заявлению мятежников, такое произойдет в случае интервенции.

«Мятежники из Нигера заявили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд что они убьют свергнутого президента, если соседние страны попытаются предпринять какое-либо военное вмешательство для восстановления его правления», — передает информацию от двух западных чиновников агентство Associated Press.

Ранее в Нигере произошел государственный переворот. Мятежники сместили президента и сформировали новое правительство. О риске интервенции высказывались сами мятежники. Они отмечали, что две страны Центральной Африки уже готовят свои войска.

Глава ЭКОВАС и президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что против мятежников в Нигере может быть применена сила. Однако он не исключил и другие варианты решение ситуации, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мятежники в Нигере пригрозили бывшему президенту страны Мохамеду Базуму, который был смещен в результате государственного переворота, смертью. По заявлению мятежников, такое произойдет в случае интервенции. «Мятежники из Нигера заявили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд что они убьют свергнутого президента, если соседние страны попытаются предпринять какое-либо военное вмешательство для восстановления его правления», — передает информацию от двух западных чиновников агентство Associated Press. Ранее в Нигере произошел государственный переворот. Мятежники сместили президента и сформировали новое правительство. О риске интервенции высказывались сами мятежники. Они отмечали, что две страны Центральной Африки уже готовят свои войска. Глава ЭКОВАС и президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что против мятежников в Нигере может быть применена сила. Однако он не исключил и другие варианты решение ситуации, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...