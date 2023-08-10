Мятежники в Нигере пригрозили смертью экс-президента страны Базуму

10 августа 2023 в 21:43 Размер текста - 17 +

Мятежники продолжают контролировать Нигер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мятежники в Нигере пригрозили бывшему президенту страны Мохамеду Базуму, который был смещен в результате государственного переворота, смертью. По заявлению мятежников, такое произойдет в случае интервенции. «Мятежники из Нигера заявили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд что они убьют свергнутого президента, если соседние страны попытаются предпринять какое-либо военное вмешательство для восстановления его правления», — передает информацию от двух западных чиновников агентство Associated Press . Ранее в Нигере произошел государственный переворот. Мятежники сместили президента и сформировали новое правительство. О риске интервенции высказывались сами мятежники. Они отмечали, что две страны Центральной Африки уже готовят свои войска. Глава ЭКОВАС и президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что против мятежников в Нигере может быть применена сила. Однако он не исключил и другие варианты решение ситуации, передает RT.

Мятежники в Нигере пригрозили бывшему президенту страны Мохамеду Базуму, который был смещен в результате государственного переворота, смертью. По заявлению мятежников, такое произойдет в случае интервенции. «Мятежники из Нигера заявили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд что они убьют свергнутого президента, если соседние страны попытаются предпринять какое-либо военное вмешательство для восстановления его правления», — передает информацию от двух западных чиновников агентство Associated Press. Ранее в Нигере произошел государственный переворот. Мятежники сместили президента и сформировали новое правительство. О риске интервенции высказывались сами мятежники. Они отмечали, что две страны Центральной Африки уже готовят свои войска. Глава ЭКОВАС и президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что против мятежников в Нигере может быть применена сила. Однако он не исключил и другие варианты решение ситуации, передает RT.