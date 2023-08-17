17 августа 2023

В Германии оценили вероятность запуска «Северных потоков»

Депутат бундестага Шмидт: запуск «Северных потоков» невозможен в текущих реалиях
© Служба новостей «URA.RU»
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Страны европейского союза. Пермь , брусчатка, германия, старый город, потсдам
В Германии не хотят решать вопрос с запуском газопровода Фото:

Со стороны Германии нет никаких предпосылок для восстановления газопровода «Северные потоки». Об этом заявил депутат немецкого парламента Евгений Шмидт.

«Пока я не вижу предпосылок, что в ближайшее время канцлер Олаф Шольц выйдет с такой инициативой в сторону Российской Федерации. Пока мы видим только лишь конфронтацию, агрессивные заявления в адрес России, какие-то провокации — высылки дипломатов, закрытие представительств и так далее», — отметил Шмидт в интервью «Известиям».

Он считает, что в таких условиях наивно ждать конструктивного сотрудничества. Делать прогнозы о том, когда это произойдет, в нынешней геополитической ситуации крайне неблагодарное дело. В Германии эту проблему, судя по всему, решать не хотят. Тем более, ФРГ не совсем суверенна, отмечает Шмидт. Запуск «Северных потоков» полностью отвечает интересам Германии. Но пока власти страны принимают решения не в своих интересах. «С нынешним политическим руководством — скорее всего, нет», — добавил Шмидт.

Ранее Швеция разрешила России проводить расследование на месте взрыва «Северных потоков». Международное право не препятствует нахождению любой из стран, а также их судов на месте подрыва трубопроводов «Северные потоки». Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Швеции.

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Со стороны Германии нет никаких предпосылок для восстановления газопровода «Северные потоки». Об этом заявил депутат немецкого парламента Евгений Шмидт. «Пока я не вижу предпосылок, что в ближайшее время канцлер Олаф Шольц выйдет с такой инициативой в сторону Российской Федерации. Пока мы видим только лишь конфронтацию, агрессивные заявления в адрес России, какие-то провокации — высылки дипломатов, закрытие представительств и так далее», — отметил Шмидт в интервью «Известиям». Он считает, что в таких условиях наивно ждать конструктивного сотрудничества. Делать прогнозы о том, когда это произойдет, в нынешней геополитической ситуации крайне неблагодарное дело. В Германии эту проблему, судя по всему, решать не хотят. Тем более, ФРГ не совсем суверенна, отмечает Шмидт. Запуск «Северных потоков» полностью отвечает интересам Германии. Но пока власти страны принимают решения не в своих интересах. «С нынешним политическим руководством — скорее всего, нет», — добавил Шмидт. Ранее Швеция разрешила России проводить расследование на месте взрыва «Северных потоков». Международное право не препятствует нахождению любой из стран, а также их судов на месте подрыва трубопроводов «Северные потоки». Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Швеции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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