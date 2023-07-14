Швеция разрешила России проводить расследование на месте взрыва «Северных потоков»

МИД Швеции: международное право никому не запрещает находиться на месте взрыва «Северных потоков»

Любая страна может находиться на месте взрыва «Северных потоков», отметили в шведском МИДе Фото: Danish Defence

новость из сюжета Повреждения «Северных потоков»

Международное право не препятствует нахождению любой из стран, а также их судов на месте подрыва трубопроводов «Северные потоки». Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Швеции.

«Правительство Швеции привержено конвенции ООН по морскому праву. Международное право не препятствует нахождению в этом районе других государств или судов», — заявили в пресс-службе шведского МИДа.

После повреждения «Северных потоков» в сентябре 2022 года в Германии и России сразу же предположили, что на трубопроводах была совершена диверсия. В шведском правительстве заявляли, что не станут допускать Москву к расследованию подрыва. Не так давно первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что Россия намерена добиваться международного следствия на месте повреждения «Северных потоков».