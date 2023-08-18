Прокуратура утвердила обвинение по делу Ангарского маньяка

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Прокуратура утвердила обвинение по делу «ангарского маньяка» Фото:

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинение по новому делу «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Об этом сообщили в пресс-службе.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении „ангарского маньяка“ Михаила Попкова», — написали в сообщении пресс-службы. Там отметили, что он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Ранее Попков был осужден к пожизненному лишению свободы за серийные убийства в 1990—2010 годах. Он получил три срока, в том числе два пожизненных, за 83 убийства, сейчас он обвиняется в совершении еще трех.

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Прокуратура Иркутской области утвердила обвинение по новому делу «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Об этом сообщили в пресс-службе. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении „ангарского маньяка“ Михаила Попкова», — написали в сообщении пресс-службы. Там отметили, что он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ранее Попков был осужден к пожизненному лишению свободы за серийные убийства в 1990—2010 годах. Он получил три срока, в том числе два пожизненных, за 83 убийства, сейчас он обвиняется в совершении еще трех.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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