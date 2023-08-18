Прокуратура утвердила обвинение по делу Ангарского маньяка

18 августа 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Прокуратура утвердила обвинение по делу «ангарского маньяка» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Иркутской области утвердила обвинение по новому делу «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Об этом сообщили в пресс-службе. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении „ангарского маньяка“ Михаила Попкова», — написали в сообщении пресс-службы. Там отметили, что он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ранее Попков был осужден к пожизненному лишению свободы за серийные убийства в 1990—2010 годах. Он получил три срока, в том числе два пожизненных, за 83 убийства, сейчас он обвиняется в совершении еще трех.

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинение по новому делу «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Об этом сообщили в пресс-службе. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении „ангарского маньяка“ Михаила Попкова», — написали в сообщении пресс-службы. Там отметили, что он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ранее Попков был осужден к пожизненному лишению свободы за серийные убийства в 1990—2010 годах. Он получил три срока, в том числе два пожизненных, за 83 убийства, сейчас он обвиняется в совершении еще трех.