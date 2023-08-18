Прокуратура утвердила обвинение по делу «ангарского маньяка»
Прокуратура Иркутской области утвердила обвинение по новому делу «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Об этом сообщили в пресс-службе.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении „ангарского маньяка“ Михаила Попкова», — написали
Ранее Попков был осужден к пожизненному лишению свободы за серийные убийства в 1990—2010 годах. Он получил три срока, в том числе два пожизненных, за 83 убийства, сейчас он обвиняется в совершении еще трех.
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