Ивлеева заставила журналистку съесть морскую свинку в своем шоу

18 августа 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

На шоу Анастасии Ивлеевой журналистка съела морскую свинку Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Во время YouTube-шоу блогера Анастасии Ивлеевой журналистка Алена Жигалова съела вареную морскую свинку. Затем блогер удалила запись эфира после того, как столкнулась с волной критики. «Жигалова съела морскую свинку на YouTube-шоу Ивлеевой», — сообщает радио Sputnik. Там добавили, что в ходе передачи Ивлеева предложила Жигаловой показать свой личный телефон или съесть морскую свинку. Журналистка сразу согласилась на второй вариант, сказав: «Сожру, телефон не дам никому». Однако этот инцидент вызвал негативную реакцию зрителей, которые обвинили Ивлееву и Жигалову в жестокости по отношению к животным. Некоторые зрители даже обратились к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. В ответ на критику, Жигалова напомнила, что мясо морских свинок широко употребляется в странах как Перу, США и Китай. Из-за возникшей волны негатива, Ивлеева решила удалить эпизод своего шоу из социальных сетей, где предлагала журналистке съесть морскую свинку. Ее подписчики также выразили свое разочарование и обвинили блогера в жестоком обращении с животными, требуя наказания за такое поведение.

Во время YouTube-шоу блогера Анастасии Ивлеевой журналистка Алена Жигалова съела вареную морскую свинку. Затем блогер удалила запись эфира после того, как столкнулась с волной критики. «Жигалова съела морскую свинку на YouTube-шоу Ивлеевой», — сообщает радио Sputnik. Там добавили, что в ходе передачи Ивлеева предложила Жигаловой показать свой личный телефон или съесть морскую свинку. Журналистка сразу согласилась на второй вариант, сказав: «Сожру, телефон не дам никому». Однако этот инцидент вызвал негативную реакцию зрителей, которые обвинили Ивлееву и Жигалову в жестокости по отношению к животным. Некоторые зрители даже обратились к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. В ответ на критику, Жигалова напомнила, что мясо морских свинок широко употребляется в странах как Перу, США и Китай. Из-за возникшей волны негатива, Ивлеева решила удалить эпизод своего шоу из социальных сетей, где предлагала журналистке съесть морскую свинку. Ее подписчики также выразили свое разочарование и обвинили блогера в жестоком обращении с животными, требуя наказания за такое поведение.