ФОМ: россияне отметили рост цен на основные продукты

Россияне отметили заметный рост цен на продукты. Это следует из данных опроса ФОМ с 11 по 13 августа.
Опрошенные отмечали, какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц заметно выросли. Согласно результатам, 40% россиян отметили рост стоимости молочных продуктов, мяса и птицы, 16% — на крупы и макаронные изделия.
К тому же, 15% респондентов отметили рост цен на моющие и чистящие средства, 14% — на средства личной гигиены. Среди непродовольственных товаров, 25% россиян отметили рост цен на одежду и обувь. Также 19% граждан проголосовали о повышении стоимости медицинских услуг.
Ранее в Росстате сообщили, что в России в июле цены производителей пищевой продукции выросли по сравнению с прошлым месяцем на 1,5%. Отмечается, что с начала года рост цен на данную категорию составил 3,6%.
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