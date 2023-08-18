ФОМ: россияне отметили рост цен на основные продукты

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Первый в Запорожье российский супермаркет Мера. Мелитополь
40% россиян отметили рост стоимости молочных продуктов, мяса и птицы Фото:

Россияне отметили заметный рост цен на продукты. Это следует из данных опроса ФОМ с 11 по 13 августа.

Опрошенные отмечали, какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц заметно выросли. Согласно результатам, 40% россиян отметили рост стоимости молочных продуктов, мяса и птицы, 16% — на крупы и макаронные изделия.

К тому же, 15% респондентов отметили рост цен на моющие и чистящие средства, 14% — на средства личной гигиены. Среди непродовольственных товаров, 25% россиян отметили рост цен на одежду и обувь. Также 19% граждан проголосовали о повышении стоимости медицинских услуг.

Ранее в Росстате сообщили, что в России в июле цены производителей пищевой продукции выросли по сравнению с прошлым месяцем на 1,5%. Отмечается, что с начала года рост цен на данную категорию составил 3,6%.

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Россияне отметили заметный рост цен на продукты. Это следует из данных опроса ФОМ с 11 по 13 августа. Опрошенные отмечали, какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц заметно выросли. Согласно результатам, 40% россиян отметили рост стоимости молочных продуктов, мяса и птицы, 16% — на крупы и макаронные изделия. К тому же, 15% респондентов отметили рост цен на моющие и чистящие средства, 14% — на средства личной гигиены. Среди непродовольственных товаров, 25% россиян отметили рост цен на одежду и обувь. Также 19% граждан проголосовали о повышении стоимости медицинских услуг. Ранее в Росстате сообщили, что в России в июле цены производителей пищевой продукции выросли по сравнению с прошлым месяцем на 1,5%. Отмечается, что с начала года рост цен на данную категорию составил 3,6%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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