16 августа 2023

В России выросли июльские цены у производителей пищевой продукции

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, акция, ценник, супермаркет, супер цена
Рост цен производителей в июле составил 1,5 процента Фото:

В России в июле цены производителей пищевой продукции выросли по сравнению с прошлым месяцем на 1,5 процента. Об этом следует из данных Росстата.

«Цены производителей пищевой продукции в РФ в июле выросли на 1,5% по сравнению с июнем», — сообщает Росстат. При этом отмечается, что с начала года рост на данную категорию составил 3,6 процента.

Наибольший рост показали производители баранины и готовых продуктов из рыбы — 21,3 и 18,9 процента соответственно. Несмотря на это, некоторые производители фиксируют снижение цен на свою продукцию. Так за июль на 26,1 процента упали цены на модифицированный крахмал, а на рыбные консервы снижение составило 12,7 процента.

Ранее производители майонеза пообещали повысить цены на 5-12 процентов. Рост цен связан с удорожанием стоимости основных ингридиентов. Помимо майонеза, вырастут цены и на некоторые виды соусов.

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В России в июле цены производителей пищевой продукции выросли по сравнению с прошлым месяцем на 1,5 процента. Об этом следует из данных Росстата. «Цены производителей пищевой продукции в РФ в июле выросли на 1,5% по сравнению с июнем», — сообщает Росстат. При этом отмечается, что с начала года рост на данную категорию составил 3,6 процента. Наибольший рост показали производители баранины и готовых продуктов из рыбы — 21,3 и 18,9 процента соответственно. Несмотря на это, некоторые производители фиксируют снижение цен на свою продукцию. Так за июль на 26,1 процента упали цены на модифицированный крахмал, а на рыбные консервы снижение составило 12,7 процента. Ранее производители майонеза пообещали повысить цены на 5-12 процентов. Рост цен связан с удорожанием стоимости основных ингридиентов. Помимо майонеза, вырастут цены и на некоторые виды соусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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