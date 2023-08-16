В России выросли июльские цены у производителей пищевой продукции

17 августа 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

Рост цен производителей в июле составил 1,5 процента Фото: Анна Майорова © URA.RU В России в июле цены производителей пищевой продукции выросли по сравнению с прошлым месяцем на 1,5 процента. Об этом следует из данных Росстата. «Цены производителей пищевой продукции в РФ в июле выросли на 1,5% по сравнению с июнем», — сообщает Росстат. При этом отмечается, что с начала года рост на данную категорию составил 3,6 процента. Наибольший рост показали производители баранины и готовых продуктов из рыбы — 21,3 и 18,9 процента соответственно. Несмотря на это, некоторые производители фиксируют снижение цен на свою продукцию. Так за июль на 26,1 процента упали цены на модифицированный крахмал, а на рыбные консервы снижение составило 12,7 процента. Ранее производители майонеза пообещали повысить цены на 5-12 процентов. Рост цен связан с удорожанием стоимости основных ингридиентов. Помимо майонеза, вырастут цены и на некоторые виды соусов.

В России в июле цены производителей пищевой продукции выросли по сравнению с прошлым месяцем на 1,5 процента. Об этом следует из данных Росстата. «Цены производителей пищевой продукции в РФ в июле выросли на 1,5% по сравнению с июнем», — сообщает Росстат. При этом отмечается, что с начала года рост на данную категорию составил 3,6 процента. Наибольший рост показали производители баранины и готовых продуктов из рыбы — 21,3 и 18,9 процента соответственно. Несмотря на это, некоторые производители фиксируют снижение цен на свою продукцию. Так за июль на 26,1 процента упали цены на модифицированный крахмал, а на рыбные консервы снижение составило 12,7 процента. Ранее производители майонеза пообещали повысить цены на 5-12 процентов. Рост цен связан с удорожанием стоимости основных ингридиентов. Помимо майонеза, вырастут цены и на некоторые виды соусов.