Союз предпринимателей спрогнозировал повышение цен на продукты до 20%

Цены на ряд товаров государство попробует сдержать, сказал Александр Калинин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Цены на продукты в России в ближайшее время поднимутся на 10-20%. Об этом в беседе с URA.RU сообщил глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский.

«По объективным обстоятельствам цены безусловно должны сейчас расти. Естественно, по разным категориям товаров, если иметь в виду продуктовую корзину, в ближайшее время будет двухступенчатое повышение цены, начиная от 10% и стремится к 20%», — сказал Алексей Каневский.

Из продуктов питания в потребительскую корзину входят:

хлеб и мучные изделия;

овощи;

фрукты;

сахар и сладости;

молочные продукты;

мясо;

рыба;

яйца;

масло;

бакалея.

Он подчеркнул, что вмешательство государства приведет еще большему удорожанию товаров. «Сдерживать цены без последствий невозможно. Это может только навредить, поскольку приведет к ажиотажному спросу, к снижению покупательной способности, цены могут подняться еще выше. Нужно принять текущую ситуацию как данность и уповать на то, что она стабилизируется», — отметил эксперт.

По его словам, рано или поздно произойдет стабилизация цен. «Объем покупок и чек будут уменьшаться за счет снижения количества клиентов, желающих приобрести тот или иной товар. В связи с этим продавцы будут за счет своей маржинальности пытаться или стабилизироваться, или даже слегка снижать путем проведения каких-то акций, например», — объяснил Каневский.

Президент «Опоры России», член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Александр Калинин отметил, что непосредственное вмешательство в ценообразование социально-значимых товаров необходимо. «Естественно, там всегда будет контроль и при отклонении будут проводиться совещания с дистрибьюторами и производителями», — сообщил собеседник агентства.

К социально-значимым продуктам относятся:

Мясо кроме бескостного (говядина, свинина, баранина, кура);

Рыба мороженая неразделанная;

Масло сливочное и подсолнечное;

Молоко питьевое;

Яйца куриные;

Сахар-песок и соль поваренная пищевая;

Чай черный байховый;

Мука пшеничная;

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и изделия из пшеничной муки;

Рис шлифованный, пшено, крупа гречневая — ядрица;

Вермишель;

Овощи (картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь;

Яблоки.

Президент «Опоры России» добавил, что ряд производителей находится под особым присмотром государства. «Есть продукты, выпуск которых достаточно монополизирован. Например, гречка. С монополиями нужно разбираться. Была история с сахаром, когда крупнейший производитель поднял цены, Федеральная антимонопольная служба ему быстро объяснила, что он обязан согласовывать любой подъем», — сообщил Александр Калинин.