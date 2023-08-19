Союз предпринимателей спрогнозировал повышение цен на продукты до 20%

Цены на продукты в России в ближайшее время поднимутся на 10-20%. Об этом в беседе с URA.RU сообщил глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский.
«По объективным обстоятельствам цены безусловно должны сейчас расти. Естественно, по разным категориям товаров, если иметь в виду продуктовую корзину, в ближайшее время будет двухступенчатое повышение цены, начиная от 10% и стремится к 20%», — сказал Алексей Каневский.
Из продуктов питания в потребительскую корзину входят:
- хлеб и мучные изделия;
- овощи;
- фрукты;
- сахар и сладости;
- молочные продукты;
- мясо;
- рыба;
- яйца;
- масло;
- бакалея.
Он подчеркнул, что вмешательство государства приведет еще большему удорожанию товаров. «Сдерживать цены без последствий невозможно. Это может только навредить, поскольку приведет к ажиотажному спросу, к снижению покупательной способности, цены могут подняться еще выше. Нужно принять текущую ситуацию как данность и уповать на то, что она стабилизируется», — отметил эксперт.
По его словам, рано или поздно произойдет стабилизация цен. «Объем покупок и чек будут уменьшаться за счет снижения количества клиентов, желающих приобрести тот или иной товар. В связи с этим продавцы будут за счет своей маржинальности пытаться или стабилизироваться, или даже слегка снижать путем проведения каких-то акций, например», — объяснил Каневский.
Президент «Опоры России», член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Александр Калинин отметил, что непосредственное вмешательство в ценообразование социально-значимых товаров необходимо. «Естественно, там всегда будет контроль и при отклонении будут проводиться совещания с дистрибьюторами и производителями», — сообщил собеседник агентства.
К социально-значимым продуктам относятся:
- Мясо кроме бескостного (говядина, свинина, баранина, кура);
- Рыба мороженая неразделанная;
- Масло сливочное и подсолнечное;
- Молоко питьевое;
- Яйца куриные;
- Сахар-песок и соль поваренная пищевая;
- Чай черный байховый;
- Мука пшеничная;
- Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и изделия из пшеничной муки;
- Рис шлифованный, пшено, крупа гречневая — ядрица;
- Вермишель;
- Овощи (картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь;
- Яблоки.
Президент «Опоры России» добавил, что ряд производителей находится под особым присмотром государства. «Есть продукты, выпуск которых достаточно монополизирован. Например, гречка. С монополиями нужно разбираться. Была история с сахаром, когда крупнейший производитель поднял цены, Федеральная антимонопольная служба ему быстро объяснила, что он обязан согласовывать любой подъем», — сообщил Александр Калинин.
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