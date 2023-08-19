Союз предпринимателей спрогнозировал повышение цен на продукты до 20%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр. Курган, сухари, корзина с продуктами, продуктовая корзина
Цены на ряд товаров государство попробует сдержать, сказал Александр Калинин Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Цены на продукты в России в ближайшее время поднимутся на 10-20%. Об этом в беседе с URA.RU сообщил глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский.

«По объективным обстоятельствам цены безусловно должны сейчас расти. Естественно, по разным категориям товаров, если иметь в виду продуктовую корзину, в ближайшее время будет двухступенчатое повышение цены, начиная от 10% и стремится к 20%», — сказал Алексей Каневский.

Из продуктов питания в потребительскую корзину входят:

  • хлеб и мучные изделия;
  • овощи;
  • фрукты;
  • сахар и сладости;
  • молочные продукты;
  • мясо;
  • рыба;
  • яйца;
  • масло;
  • бакалея.

Он подчеркнул, что вмешательство государства приведет еще большему удорожанию товаров. «Сдерживать цены без последствий невозможно. Это может только навредить, поскольку приведет к ажиотажному спросу, к снижению покупательной способности, цены могут подняться еще выше. Нужно принять текущую ситуацию как данность и уповать на то, что она стабилизируется», — отметил эксперт.

По его словам, рано или поздно произойдет стабилизация цен. «Объем покупок и чек будут уменьшаться за счет снижения количества клиентов, желающих приобрести тот или иной товар. В связи с этим продавцы будут за счет своей маржинальности пытаться или стабилизироваться, или даже слегка снижать путем проведения каких-то акций, например», — объяснил Каневский.

Президент «Опоры России», член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Александр Калинин отметил, что непосредственное вмешательство в ценообразование социально-значимых товаров необходимо. «Естественно, там всегда будет контроль и при отклонении будут проводиться совещания с дистрибьюторами и производителями», — сообщил собеседник агентства.

Новость по теме
ФОМ: россияне отметили рост цен на основные продукты

К социально-значимым продуктам относятся:

  • Мясо кроме бескостного (говядина, свинина, баранина, кура);
  • Рыба мороженая неразделанная;
  • Масло сливочное и подсолнечное;
  • Молоко питьевое;
  • Яйца куриные;
  • Сахар-песок и соль поваренная пищевая;
  • Чай черный байховый;
  • Мука пшеничная;
  • Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и изделия из пшеничной муки;
  • Рис шлифованный, пшено, крупа гречневая — ядрица;
  • Вермишель;
  • Овощи (картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь;
  • Яблоки.

Президент «Опоры России» добавил, что ряд производителей находится под особым присмотром государства. «Есть продукты, выпуск которых достаточно монополизирован. Например, гречка. С монополиями нужно разбираться. Была история с сахаром, когда крупнейший производитель поднял цены, Федеральная антимонопольная служба ему быстро объяснила, что он обязан согласовывать любой подъем», — сообщил Александр Калинин.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Цены на продукты в России в ближайшее время поднимутся на 10-20%. Об этом в беседе с URA.RU сообщил глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский. «По объективным обстоятельствам цены безусловно должны сейчас расти. Естественно, по разным категориям товаров, если иметь в виду продуктовую корзину, в ближайшее время будет двухступенчатое повышение цены, начиная от 10% и стремится к 20%», — сказал Алексей Каневский. Из продуктов питания в потребительскую корзину входят: Он подчеркнул, что вмешательство государства приведет еще большему удорожанию товаров. «Сдерживать цены без последствий невозможно. Это может только навредить, поскольку приведет к ажиотажному спросу, к снижению покупательной способности, цены могут подняться еще выше. Нужно принять текущую ситуацию как данность и уповать на то, что она стабилизируется», — отметил эксперт. По его словам, рано или поздно произойдет стабилизация цен. «Объем покупок и чек будут уменьшаться за счет снижения количества клиентов, желающих приобрести тот или иной товар. В связи с этим продавцы будут за счет своей маржинальности пытаться или стабилизироваться, или даже слегка снижать путем проведения каких-то акций, например», — объяснил Каневский. Президент «Опоры России», член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Александр Калинин отметил, что непосредственное вмешательство в ценообразование социально-значимых товаров необходимо. «Естественно, там всегда будет контроль и при отклонении будут проводиться совещания с дистрибьюторами и производителями», — сообщил собеседник агентства. К социально-значимым продуктам относятся: Президент «Опоры России» добавил, что ряд производителей находится под особым присмотром государства. «Есть продукты, выпуск которых достаточно монополизирован. Например, гречка. С монополиями нужно разбираться. Была история с сахаром, когда крупнейший производитель поднял цены, Федеральная антимонопольная служба ему быстро объяснила, что он обязан согласовывать любой подъем», — сообщил Александр Калинин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...