18 августа 2023

«Известия»: ВСУ ввели в бой резервы из-за карьеры чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, военные, украина, флаг, ВСУ, stock
В рядах военного командования Украины грядут кадровые перестановки Фото:

В рядах военного командования Украины грядут кадровые перестановки. Некоторые чиновники рассчитывают сохранить свои позиции или получить повышение. Для того чтобы показать хоть какие-то успехи контрнаступления ВСУ, принято решение ввести в бой резервные войска. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Сейчас в полный рост маячит призрак ответственности за неудавшийся „наступ“: кто-то должен будет ответить за то, что полгода готовились и ничего не получилось. Кого-то будут снимать, кого-то переводить с понижением, а кого-то считать перспективным и будут поднимать. Поэтому они (украинское военное командование — прим. URA.RU) ввели резервы в бой и пытаются изо всей силы продемонстрировать хоть какой-то успех» — цитируют Шурыгина «Известия». Он считает, что какой-то военной стратегии в этих действиях не прослеживается. Происходит бессмысленное уничтожение украинского личного состава.

Ранее минобороны сообщило, что 18 августа армия России отразила две попытки наступления ВСУ наступления в Запорожской области. В результате армия Украины потеряла до 195 человек личного состава.

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В рядах военного командования Украины грядут кадровые перестановки. Некоторые чиновники рассчитывают сохранить свои позиции или получить повышение. Для того чтобы показать хоть какие-то успехи контрнаступления ВСУ, принято решение ввести в бой резервные войска. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. «Сейчас в полный рост маячит призрак ответственности за неудавшийся „наступ“: кто-то должен будет ответить за то, что полгода готовились и ничего не получилось. Кого-то будут снимать, кого-то переводить с понижением, а кого-то считать перспективным и будут поднимать. Поэтому они (украинское военное командование — прим. URA.RU) ввели резервы в бой и пытаются изо всей силы продемонстрировать хоть какой-то успех» — цитируют Шурыгина «Известия». Он считает, что какой-то военной стратегии в этих действиях не прослеживается. Происходит бессмысленное уничтожение украинского личного состава. Ранее минобороны сообщило, что 18 августа армия России отразила две попытки наступления ВСУ наступления в Запорожской области. В результате армия Украины потеряла до 195 человек личного состава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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