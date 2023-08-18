«Известия»: ВСУ ввели в бой резервы из-за карьеры чиновников

19 августа 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

В рядах военного командования Украины грядут кадровые перестановки Фото: Министерство обороны Украины В рядах военного командования Украины грядут кадровые перестановки. Некоторые чиновники рассчитывают сохранить свои позиции или получить повышение. Для того чтобы показать хоть какие-то успехи контрнаступления ВСУ, принято решение ввести в бой резервные войска. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. «Сейчас в полный рост маячит призрак ответственности за неудавшийся „наступ“: кто-то должен будет ответить за то, что полгода готовились и ничего не получилось. Кого-то будут снимать, кого-то переводить с понижением, а кого-то считать перспективным и будут поднимать. Поэтому они (украинское военное командование — прим. URA.RU) ввели резервы в бой и пытаются изо всей силы продемонстрировать хоть какой-то успех» — цитируют Шурыгина «Известия». Он считает, что какой-то военной стратегии в этих действиях не прослеживается. Происходит бессмысленное уничтожение украинского личного состава. Ранее минобороны сообщило, что 18 августа армия России отразила две попытки наступления ВСУ наступления в Запорожской области. В результате армия Украины потеряла до 195 человек личного состава.

В рядах военного командования Украины грядут кадровые перестановки. Некоторые чиновники рассчитывают сохранить свои позиции или получить повышение. Для того чтобы показать хоть какие-то успехи контрнаступления ВСУ, принято решение ввести в бой резервные войска. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. «Сейчас в полный рост маячит призрак ответственности за неудавшийся „наступ“: кто-то должен будет ответить за то, что полгода готовились и ничего не получилось. Кого-то будут снимать, кого-то переводить с понижением, а кого-то считать перспективным и будут поднимать. Поэтому они (украинское военное командование — прим. URA.RU) ввели резервы в бой и пытаются изо всей силы продемонстрировать хоть какой-то успех» — цитируют Шурыгина «Известия». Он считает, что какой-то военной стратегии в этих действиях не прослеживается. Происходит бессмысленное уничтожение украинского личного состава. Ранее минобороны сообщило, что 18 августа армия России отразила две попытки наступления ВСУ наступления в Запорожской области. В результате армия Украины потеряла до 195 человек личного состава.