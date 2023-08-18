ВСУ потеряли роту солдат при провальном наступлении в Запорожье

18 августа 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли до 195 бойцов при наступлении в Запорожской области Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли две попытки наступления в Запорожской области и потеряли при этом целую роту солдат. Об этом сообщает Минобороны России. Две украинские атаки отражены в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны во время брифинга. Уточняется, что потери ВСУ составили до 195 человек личного состава. Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказывал, как порядка 500 солдат ВСУ отказались идти в наступление из-за низкого морального состояния. Экс-депутата Харькова Константин Кеворкян заявил, что Россия переходит в тактическое наступление. 17 августа Минобороны сообщило об удачном наступлении ВС РФ в ДНР.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли две попытки наступления в Запорожской области и потеряли при этом целую роту солдат. Об этом сообщает Минобороны России. Две украинские атаки отражены в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны во время брифинга. Уточняется, что потери ВСУ составили до 195 человек личного состава. Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказывал, как порядка 500 солдат ВСУ отказались идти в наступление из-за низкого морального состояния. Экс-депутата Харькова Константин Кеворкян заявил, что Россия переходит в тактическое наступление. 17 августа Минобороны сообщило об удачном наступлении ВС РФ в ДНР.