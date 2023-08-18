ВСУ потеряли роту солдат при провальном наступлении в Запорожье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
ВСУ потеряли до 195 бойцов при наступлении в Запорожской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли две попытки наступления в Запорожской области и потеряли при этом целую роту солдат. Об этом сообщает Минобороны России.

Две украинские атаки отражены в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны во время брифинга. Уточняется, что потери ВСУ составили до 195 человек личного состава.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказывал, как порядка 500 солдат ВСУ отказались идти в наступление из-за низкого морального состояния. Экс-депутата Харькова Константин Кеворкян заявил, что Россия переходит в тактическое наступление. 17 августа Минобороны сообщило об удачном наступлении ВС РФ в ДНР.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли две попытки наступления в Запорожской области и потеряли при этом целую роту солдат. Об этом сообщает Минобороны России. Две украинские атаки отражены в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны во время брифинга. Уточняется, что потери ВСУ составили до 195 человек личного состава. Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказывал, как порядка 500 солдат ВСУ отказались идти в наступление из-за низкого морального состояния. Экс-депутата Харькова Константин Кеворкян заявил, что Россия переходит в тактическое наступление. 17 августа Минобороны сообщило об удачном наступлении ВС РФ в ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...