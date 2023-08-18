Фирмы семьи спикера гордумы Кургана отчитались об убытках

В Кургане фирмы, принадлежащие семье Прозоровых отчитались об убытках Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане ООО «Куйбышева-28» и ООО «Юнион комплект», принадлежащие семье председателя гордумы Игоря Прозорова, отчитались об убытках. Информация об этом содержится в финотчетах организаций.

«Чистый убыток ООО „Куйбышева-28“ за 2022 год: 1 миллион 247 тысяч рублей. Чистый убыток ООО „Юнион комплект“ за 2022 год составил 1 миллион 237 тысяч рублей», — указано в финотчетах в сервисе СБИС.

Согласно СБИС, владельцами ООО «Куйбышева-28» являются: спикер гордумы Кургана Игорь Прозоров, его отец Виктор Прозоров и брат — депутат гордумы Олег Прозоров. Семейная организация получает доход от сдачи в аренду недвижимости. Выручка ООО «Куйбышева-28» увеличилась с 11 млн 695 тысяч рублей (2021 год) до 12 млн 392 тысяч рублей (2022 год).

По данным СБИС, ООО «Юнион комплект» принадлежит отцу председателя гордумы Кургана Виктору Прозорову. Организация работает на рынке недвижимости. Выручка ООО «Юнион комплект» выросла с 10 млн 069 тысячи рублей (2021 год) до 10 млн 126 тысяч рублей (2022 год).

Несмотря на увеличение выручки обе организации стали убыточными. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Куйбышева-28» и в ООО «Юнион комплект», чтобы выяснить причины убыточности организаций на фоне увеличения их выручки. Ответ ожидается.