Курганец сдал в полицию своего знакомого, укравшего у него велосипед

19 августа 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Велосипед стоил более 18 тысяч рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В городе Шадринске Курганской области местный житель написал заявление в полицию на своего собутыльника, который украл у него велосипед и сдал его в комиссионный магазин. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Ранее судимый 32-летний житель Шадринска украл у своего знакомого велосипед и сдал его в комиссионный магазин. Позже хозяин обнаружил пропажу и обратился в полицию с заявлением. Материальный ущерб составил более 18 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства. Подозреваемого задержали во время розыска, после чего мужчина сознался в содеянном. В отделе МВД «Шадринский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Вора могут посадить на срок до пяти лет, а на время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В городе Шадринске Курганской области местный житель написал заявление в полицию на своего собутыльника, который украл у него велосипед и сдал его в комиссионный магазин. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Ранее судимый 32-летний житель Шадринска украл у своего знакомого велосипед и сдал его в комиссионный магазин. Позже хозяин обнаружил пропажу и обратился в полицию с заявлением. Материальный ущерб составил более 18 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства. Подозреваемого задержали во время розыска, после чего мужчина сознался в содеянном. В отделе МВД «Шадринский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Вора могут посадить на срок до пяти лет, а на время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.