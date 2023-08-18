18 августа 2023

Курганец сдал в полицию своего знакомого, укравшего у него велосипед

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская безопасность. Дорога. Пермь, велосипед, детская безопасность, ребенок на дороге
Велосипед стоил более 18 тысяч рублей Фото:

В городе Шадринске Курганской области местный житель написал заявление в полицию на своего собутыльника, который украл у него велосипед и сдал его в комиссионный магазин. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Ранее судимый 32-летний житель Шадринска украл у своего знакомого велосипед и сдал его в комиссионный магазин. Позже хозяин обнаружил пропажу и обратился в полицию с заявлением. Материальный ущерб составил более 18 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства.

Подозреваемого задержали во время розыска, после чего мужчина сознался в содеянном. В отделе МВД «Шадринский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Вора могут посадить на срок до пяти лет, а на время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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В городе Шадринске Курганской области местный житель написал заявление в полицию на своего собутыльника, который украл у него велосипед и сдал его в комиссионный магазин. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Ранее судимый 32-летний житель Шадринска украл у своего знакомого велосипед и сдал его в комиссионный магазин. Позже хозяин обнаружил пропажу и обратился в полицию с заявлением. Материальный ущерб составил более 18 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства. Подозреваемого задержали во время розыска, после чего мужчина сознался в содеянном. В отделе МВД «Шадринский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Вора могут посадить на срок до пяти лет, а на время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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