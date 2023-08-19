19 августа 2023

Лидер мятежников в Нигере заявил о готовности к войне с ЭКОВАС

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Нигер готов сражаться, если это потребуется Фото:

Несмотря на то что Нигер не желает воевать, страна готова сражаться в случае необходимости. Об этом заявил лидер мятежников генерал Абдурахман Тчиани.

«Ни армия, ни народ Нигера не хотят войны. Однако мы будем противостоять любому ее проявлению», — передает слова Тчиани телеканал Al-Jazeera. Он подчеркнул, что любое вмешательство со стороны экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) будет расценено как оккупация.

Ранее сообщалось, что ЭКОВАС назначило дату вторжения в Нигер. Однако назвать ее не станут. С таким заявлением выступил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах после встречи начальников генштабов вооруженных сил государств сообщества в Аккре.

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Несмотря на то что Нигер не желает воевать, страна готова сражаться в случае необходимости. Об этом заявил лидер мятежников генерал Абдурахман Тчиани. «Ни армия, ни народ Нигера не хотят войны. Однако мы будем противостоять любому ее проявлению», — передает слова Тчиани телеканал Al-Jazeera. Он подчеркнул, что любое вмешательство со стороны экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) будет расценено как оккупация. Ранее сообщалось, что ЭКОВАС назначило дату вторжения в Нигер. Однако назвать ее не станут. С таким заявлением выступил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах после встречи начальников генштабов вооруженных сил государств сообщества в Аккре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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