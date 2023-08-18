Al Jazeera: ЭКОВАС определило дату вторжения в Нигер

В ЭКОВАС отказались назвать дату вторжения в НигерФото: 354th Mobile Public Affairs Detachment / Pfc. Justin Snyder
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) определило дату вторжения в Нигер, где произошел государственный переворот. Об этом сообщил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах.
«Точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но мы не будем ее объявлять», — цитирует Мусаха телеканал Al Jazeera. Заявление было сделано после встречи начальников генштабов вооруженных сил государств сообщества в Аккре.
ЭКОВАС ранее выступило за вооруженное вторжение в Нигер. После этого мятежники перебросили войска к границам Бенина и Нигерии, ожидая вторжения. Нацсовет по охране Отечества (CNSP) заявил, что готов противостоять любой угрозе со стороны ЭКОВАС.
Госпереворот в Нигере произошел 27 июля. Мятежники сместили президента и сформировали новое правительство.
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) определило дату вторжения в Нигер, где произошел государственный переворот. Об этом сообщил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах. «Точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но мы не будем ее объявлять», — цитирует Мусаха телеканал Al Jazeera. Заявление было сделано после встречи начальников генштабов вооруженных сил государств сообщества в Аккре. ЭКОВАС ранее выступило за вооруженное вторжение в Нигер. После этого мятежники перебросили войска к границам Бенина и Нигерии, ожидая вторжения. Нацсовет по охране Отечества (CNSP) заявил, что готов противостоять любой угрозе со стороны ЭКОВАС. Госпереворот в Нигере произошел 27 июля. Мятежники сместили президента и сформировали новое правительство.