18 августа 2023

Al Jazeera: ЭКОВАС определило дату вторжения в Нигер

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЭКОВАС отказались назвать дату вторжения в Нигер Фото:

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) определило дату вторжения в Нигер, где произошел государственный переворот. Об этом сообщил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах.

«Точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но мы не будем ее объявлять», — цитирует Мусаха телеканал Al Jazeera. Заявление было сделано после встречи начальников генштабов вооруженных сил государств сообщества в Аккре.

ЭКОВАС ранее выступило за вооруженное вторжение в Нигер. После этого мятежники перебросили войска к границам Бенина и Нигерии, ожидая вторжения. Нацсовет по охране Отечества (CNSP) заявил, что готов противостоять любой угрозе со стороны ЭКОВАС.

Госпереворот в Нигере произошел 27 июля. Мятежники сместили президента и сформировали новое правительство.

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Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) определило дату вторжения в Нигер, где произошел государственный переворот. Об этом сообщил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах. «Точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но мы не будем ее объявлять», — цитирует Мусаха телеканал Al Jazeera. Заявление было сделано после встречи начальников генштабов вооруженных сил государств сообщества в Аккре. ЭКОВАС ранее выступило за вооруженное вторжение в Нигер. После этого мятежники перебросили войска к границам Бенина и Нигерии, ожидая вторжения. Нацсовет по охране Отечества (CNSP) заявил, что готов противостоять любой угрозе со стороны ЭКОВАС. Госпереворот в Нигере произошел 27 июля. Мятежники сместили президента и сформировали новое правительство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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