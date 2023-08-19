Старовойт: ВСУ атаковали вокзал в Курске

БПЛА упал на крышу железнодорожного вокзала
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ атаковали вокзал в Курске. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол. Подробности уточняю. Все оперативные службы находятся на месте», —
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