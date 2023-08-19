19 августа 2023

Старовойт: ВСУ атаковали вокзал в Курске

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Страны европейского союза. Пермь , паровоз, европа, ретро поезд
БПЛА упал на крышу железнодорожного вокзала Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали вокзал в Курске. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол. Подробности уточняю. Все оперативные службы находятся на месте», — написал Старовойт в своем telegram-канале.

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ВСУ атаковали вокзал в Курске. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. «Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол. Подробности уточняю. Все оперативные службы находятся на месте», — написал Старовойт в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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