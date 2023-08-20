Американская разведка признала провал наступления ВСУ

The Washington Post: у Украины заканчиваются варианты действий для наступления

У Киева закончатся варианты проведения контрнаступления до конца года Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Разведка США прогнозирует провал контрнаступления ВСУ в этом году. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

«Похоже, у Украины заканчиваются варианты в рамках контрнаступления <…> В новом засекреченном отчете американской разведки прогнозируется, что в этом году контрнаступлению не удастся достичь ключевого юго-восточного города Мелитополя», — говорится в материале . Отмечается, что неспособность Киева показать результат вызывает опасения у Запада — у ВСУ заканчиваются варианты проведения наступательных действий.

По словам авторов статьи, конфликт заходит в тупик, отчего поддержка западных стран может ослабнуть. США готовятся сократить помощь для Киева из-за президентских выборов.

Ранее в докладе американской разведки сообщалось, что Киев проигрывает Москве и не может достичь главной цели — освобождения территорий. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что против высказываний Запада о провале наступления ВСУ, передает RT.