Американская разведка признала провал наступления ВСУ

Разведка США прогнозирует провал контрнаступления ВСУ в этом году. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.
«Похоже, у Украины заканчиваются варианты в рамках контрнаступления <…> В новом засекреченном отчете американской разведки прогнозируется, что в этом году контрнаступлению не удастся достичь ключевого юго-восточного города Мелитополя», — говорится в материале. Отмечается, что неспособность Киева показать результат вызывает опасения у Запада — у ВСУ заканчиваются варианты проведения наступательных действий.
По словам авторов статьи, конфликт заходит в тупик, отчего поддержка западных стран может ослабнуть. США готовятся сократить помощь для Киева из-за президентских выборов.
Ранее в докладе американской разведки сообщалось, что Киев проигрывает Москве и не может достичь главной цели — освобождения территорий. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что против высказываний Запада о провале наступления ВСУ, передает RT.
Разведка США прогнозирует провал контрнаступления ВСУ в этом году. Об этом сообщила американская газета The Washington Post. «Похоже, у Украины заканчиваются варианты в рамках контрнаступления <…> В новом засекреченном отчете американской разведки прогнозируется, что в этом году контрнаступлению не удастся достичь ключевого юго-восточного города Мелитополя», — говорится в материале. Отмечается, что неспособность Киева показать результат вызывает опасения у Запада — у ВСУ заканчиваются варианты проведения наступательных действий. По словам авторов статьи, конфликт заходит в тупик, отчего поддержка западных стран может ослабнуть. США готовятся сократить помощь для Киева из-за президентских выборов. Ранее в докладе американской разведки сообщалось, что Киев проигрывает Москве и не может достичь главной цели — освобождения территорий. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что против высказываний Запада о провале наступления ВСУ, передает RT.