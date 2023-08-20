Американская разведка признала провал наступления ВСУ

The Washington Post: у Украины заканчиваются варианты действий для наступления
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
У Киева закончатся варианты проведения контрнаступления до конца года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Разведка США прогнозирует провал контрнаступления ВСУ в этом году. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

«Похоже, у Украины заканчиваются варианты в рамках контрнаступления <…> В новом засекреченном отчете американской разведки прогнозируется, что в этом году контрнаступлению не удастся достичь ключевого юго-восточного города Мелитополя», — говорится в материале. Отмечается, что неспособность Киева показать результат вызывает опасения у Запада — у ВСУ заканчиваются варианты проведения наступательных действий.

По словам авторов статьи, конфликт заходит в тупик, отчего поддержка западных стран может ослабнуть. США готовятся сократить помощь для Киева из-за президентских выборов.

Ранее в докладе американской разведки сообщалось, что Киев проигрывает Москве и не может достичь главной цели — освобождения территорий. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что против высказываний Запада о провале наступления ВСУ, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Разведка США прогнозирует провал контрнаступления ВСУ в этом году. Об этом сообщила американская газета The Washington Post. «Похоже, у Украины заканчиваются варианты в рамках контрнаступления <…> В новом засекреченном отчете американской разведки прогнозируется, что в этом году контрнаступлению не удастся достичь ключевого юго-восточного города Мелитополя», — говорится в материале. Отмечается, что неспособность Киева показать результат вызывает опасения у Запада — у ВСУ заканчиваются варианты проведения наступательных действий. По словам авторов статьи, конфликт заходит в тупик, отчего поддержка западных стран может ослабнуть. США готовятся сократить помощь для Киева из-за президентских выборов. Ранее в докладе американской разведки сообщалось, что Киев проигрывает Москве и не может достичь главной цели — освобождения территорий. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что против высказываний Запада о провале наступления ВСУ, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...