Пентагон готовится признать недееспособность ВСУ

19 августа 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

В США, вероятно, опасаются эскалации конфликта с Россией Фото: wikimedia.org/David B. Gleason новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США считают, что контрнаступление Киева обречено на провал. Украина проигрывает России и не может достичь главной цели — захвату территорий, говорится в докладе американской разведки. Об этом пишет US News and World. Ранее Запад сообщал, что Крым — цель контрнаступления. «Пентагон, к сожалению, уже некоторое время продвигает эту [неспособность Украины к захвату территорий] версию», — сообщил US News генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. «Последняя оценка, основанная на вероятной неспособности Украины захватить город Мелитополь, который находится на перекрестке ключевых логистических узлов в этом районе. Она [оценка] представляет собой горький вывод для тех, кто поддерживает Украину, особенно для США и европейских партнеров», — пишет US News and World. По словам генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, который ранее руководил всеми операциями армии США в Европе, Пентагон уже некоторое время продвигает эту версию. Ходжес раскритиковал власти США за то, что они не предложили Украине более совершенные ракетные системы, боевые самолеты, такие как F-16, и другое оружие. Тогда Киев получил бы преимущество. Это не было сделано, вероятно, из-за опасений Белого дома эскалации конфликта с Россией, отмечает Ходжиес. Ранее была названа истинная цель контрнаступления ВСУ. Для США настоящими целями контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) было максимизировать число убитых россиян, израсходовать российские военные материалы, а также ослабить российскую экономику.

