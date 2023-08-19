Пентагон готовится признать недееспособность ВСУ

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Пентагон, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
В США, вероятно, опасаются эскалации конфликта с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В США считают, что контрнаступление Киева обречено на провал. Украина проигрывает России и не может достичь главной цели — захвату территорий, говорится в докладе американской разведки. Об этом пишет US News and World.

Ранее Запад сообщал, что Крым — цель контрнаступления. «Пентагон, к сожалению, уже некоторое время продвигает эту [неспособность Украины к захвату территорий] версию», — сообщил US News генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

«Последняя оценка, основанная на вероятной неспособности Украины захватить город Мелитополь, который находится на перекрестке ключевых логистических узлов в этом районе. Она [оценка] представляет собой горький вывод для тех, кто поддерживает Украину, особенно для США и европейских партнеров», — пишет US News and World.

По словам генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, который ранее руководил всеми операциями армии США в Европе, Пентагон уже некоторое время продвигает эту версию. Ходжес раскритиковал власти США за то, что они не предложили Украине более совершенные ракетные системы, боевые самолеты, такие как F-16, и другое оружие. Тогда Киев получил бы преимущество. Это не было сделано, вероятно, из-за опасений Белого дома эскалации конфликта с Россией, отмечает Ходжиес.

Ранее была названа истинная цель контрнаступления ВСУ. Для США настоящими целями контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) было максимизировать число убитых россиян, израсходовать российские военные материалы, а также ослабить российскую экономику.

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В США считают, что контрнаступление Киева обречено на провал. Украина проигрывает России и не может достичь главной цели — захвату территорий, говорится в докладе американской разведки. Об этом пишет US News and World. Ранее Запад сообщал, что Крым — цель контрнаступления. «Пентагон, к сожалению, уже некоторое время продвигает эту [неспособность Украины к захвату территорий] версию», — сообщил US News генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. «Последняя оценка, основанная на вероятной неспособности Украины захватить город Мелитополь, который находится на перекрестке ключевых логистических узлов в этом районе. Она [оценка] представляет собой горький вывод для тех, кто поддерживает Украину, особенно для США и европейских партнеров», — пишет US News and World. По словам генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, который ранее руководил всеми операциями армии США в Европе, Пентагон уже некоторое время продвигает эту версию. Ходжес раскритиковал власти США за то, что они не предложили Украине более совершенные ракетные системы, боевые самолеты, такие как F-16, и другое оружие. Тогда Киев получил бы преимущество. Это не было сделано, вероятно, из-за опасений Белого дома эскалации конфликта с Россией, отмечает Ходжиес. Ранее была названа истинная цель контрнаступления ВСУ. Для США настоящими целями контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) было максимизировать число убитых россиян, израсходовать российские военные материалы, а также ослабить российскую экономику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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