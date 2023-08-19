19 августа 2023
18 августа 2023

После боевого ранения на СВО скончался пермский тренер

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Пермский тренер погиб на СВО Фото:

Пермский тренер Станислав Синицын скончался в больнице после ранения, полученного в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в СМИ.

«Создатель Центра силовой кондиционной подготовки Станислав Синицын умер в больнице после ранения на СВО. У него остались жена и двое детей», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Уточняется, что тренера лечили в военном госпитале. Однако врачи оказались бессильны, ранение было тяжелым.

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Пермский тренер Станислав Синицын скончался в больнице после ранения, полученного в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в СМИ. «Создатель Центра силовой кондиционной подготовки Станислав Синицын умер в больнице после ранения на СВО. У него остались жена и двое детей», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Уточняется, что тренера лечили в военном госпитале. Однако врачи оказались бессильны, ранение было тяжелым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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