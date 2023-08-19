После боевого ранения на СВО скончался пермский тренер

Пермский тренер погиб на СВО
Пермский тренер Станислав Синицын скончался в больнице после ранения, полученного в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в СМИ.
«Создатель Центра силовой кондиционной подготовки Станислав Синицын умер в больнице после ранения на СВО. У него остались жена и двое детей», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
Уточняется, что тренера лечили в военном госпитале. Однако врачи оказались бессильны, ранение было тяжелым.
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