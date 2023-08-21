Минобороны: в Одинцовском районе Подмосковья подавили беспилотник ВСУ

21 августа 2023 в 09:29 Размер текста - 17 +

Беспилотник упал в Московской области, сообщили в Минобороны России Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer новость из сюжета Атаки беспилотников на Москву Российская система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что подавили беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Российские войска не дали киевскому режиму совершить террористическую атаку беспилотником по Московской области», — сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости. Отмечается, что дрон был подавлен при помощи средств РЭБ. В результате падения беспилотника в Одинцовском районе никто не пострадал.

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что подавили беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Российские войска не дали киевскому режиму совершить террористическую атаку беспилотником по Московской области», — сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости. Отмечается, что дрон был подавлен при помощи средств РЭБ. В результате падения беспилотника в Одинцовском районе никто не пострадал.