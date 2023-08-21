Минобороны: в Одинцовском районе Подмосковья подавили беспилотник ВСУ

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Беспилотник упал в Московской области, сообщили в Минобороны России Фото:
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Атаки беспилотников на Москву

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что подавили беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Российские войска не дали киевскому режиму совершить террористическую атаку беспилотником по Московской области», — сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости. Отмечается, что дрон был подавлен при помощи средств РЭБ. В результате падения беспилотника в Одинцовском районе никто не пострадал.

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Российская система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что подавили беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Российские войска не дали киевскому режиму совершить террористическую атаку беспилотником по Московской области», — сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости. Отмечается, что дрон был подавлен при помощи средств РЭБ. В результате падения беспилотника в Одинцовском районе никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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