Минобороны: в Одинцовском районе Подмосковья подавили беспилотник ВСУ

Беспилотник упал в Московской области, сообщили в Минобороны России
новость из сюжетаАтаки беспилотников на Москву
Российская система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что подавили беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
«Российские войска не дали киевскому режиму совершить террористическую атаку беспилотником по Московской области», — сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости. Отмечается, что дрон был подавлен при помощи средств РЭБ. В результате падения беспилотника в Одинцовском районе никто не пострадал.
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