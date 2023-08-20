Рейсы из городов ХМАО во Внуково перенаправили в Домодедово

21 августа 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Прием рейсов ограничили из-за беспилотников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейсы авиакомпании Utair, следующие из Сургута и Нижневартовска во Внуково, перенаправлены в Домодедово. Информация об этом опубликована на сайте столичного аэропорта. «Рейс из Нижневартовска ЮТ 342 и ЮТ 248 из Сургута перенаправлены в аэропорт Домодедово», — сообщается на портале. По расписанию рейс ЮТ 342 должен был приземлиться во Внуково в 8:15, а из Сургута — в 8:35. Также на сайте аэропорта указано, что задержан на два часа задержан еще один рейс из Сургута ЮТ 254. Его приземление отложено на два часа. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Внуково введено ограничение на прием самолетов. Причиной стало сообщение об атаках беспилотников в Московской области.

Рейсы авиакомпании Utair, следующие из Сургута и Нижневартовска во Внуково, перенаправлены в Домодедово. Информация об этом опубликована на сайте столичного аэропорта. «Рейс из Нижневартовска ЮТ 342 и ЮТ 248 из Сургута перенаправлены в аэропорт Домодедово», — сообщается на портале. По расписанию рейс ЮТ 342 должен был приземлиться во Внуково в 8:15, а из Сургута — в 8:35. Также на сайте аэропорта указано, что задержан на два часа задержан еще один рейс из Сургута ЮТ 254. Его приземление отложено на два часа. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Внуково введено ограничение на прием самолетов. Причиной стало сообщение об атаках беспилотников в Московской области.