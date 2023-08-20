20 августа 2023
19 августа 2023
18 августа 2023

Рейсы из городов ХМАО во Внуково перенаправили в Домодедово

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крым., уральские авиалинии, S7, домодедово, вим авиа
Прием рейсов ограничили из-за беспилотников Фото:

Рейсы авиакомпании Utair, следующие из Сургута и Нижневартовска во Внуково, перенаправлены в Домодедово. Информация об этом опубликована на сайте столичного аэропорта.

«Рейс из Нижневартовска ЮТ 342 и ЮТ 248 из Сургута перенаправлены в аэропорт Домодедово», — сообщается на портале. По расписанию рейс ЮТ 342 должен был приземлиться во Внуково в 8:15, а из Сургута — в 8:35.

Также на сайте аэропорта указано, что задержан на два часа задержан еще один рейс из Сургута ЮТ 254. Его приземление отложено на два часа.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Внуково введено ограничение на прием самолетов. Причиной стало сообщение об атаках беспилотников в Московской области.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рейсы авиакомпании Utair, следующие из Сургута и Нижневартовска во Внуково, перенаправлены в Домодедово. Информация об этом опубликована на сайте столичного аэропорта. «Рейс из Нижневартовска ЮТ 342 и ЮТ 248 из Сургута перенаправлены в аэропорт Домодедово», — сообщается на портале. По расписанию рейс ЮТ 342 должен был приземлиться во Внуково в 8:15, а из Сургута — в 8:35. Также на сайте аэропорта указано, что задержан на два часа задержан еще один рейс из Сургута ЮТ 254. Его приземление отложено на два часа. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Внуково введено ограничение на прием самолетов. Причиной стало сообщение об атаках беспилотников в Московской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...