Аэропорт Внуково закрыли после сообщений об атаках беспилотников

Некоторые самолеты перенаправлены в другие аэропорты
Аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
«По независящим причинам введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани», — передает РИА Новости. Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Московскую область беспилотниками.
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