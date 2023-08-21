Аэропорт Внуково закрыли после сообщений об атаках беспилотников

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Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, перон аэропорта, самолеты, аэропорт внуково, ту 154
Некоторые самолеты перенаправлены в другие аэропорты Фото:

Аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«По независящим причинам введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани», — передает РИА Новости. Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Московскую область беспилотниками.

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Аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани. «По независящим причинам введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани», — передает РИА Новости. Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Московскую область беспилотниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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