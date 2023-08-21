Жители сообщили о взрывах в Ростове-на-Дону. Видео

21 августа 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Ростовчане слышали как минимум три взрыва Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ростове-на-Дону прогремели взрывы. По предварительной информации, работает ПВО. Об этом сообщают очевидцы. «Ростовчане из всех районов города слышали громкий звук, похожий на взрыв. Некоторые сообщают о треснувших и дрожащих стеклах на окнах», — передает информацию telegram-канал 161.RU. Отмечается, что всего взрывов было три. Официальной информации по этому поводу пока нет. По предварительным данным, взрывы связаны с работой ПВО.

В Ростове-на-Дону прогремели взрывы. По предварительной информации, работает ПВО. Об этом сообщают очевидцы. «Ростовчане из всех районов города слышали громкий звук, похожий на взрыв. Некоторые сообщают о треснувших и дрожащих стеклах на окнах», — передает информацию telegram-канал 161.RU. Отмечается, что всего взрывов было три. Официальной информации по этому поводу пока нет. По предварительным данным, взрывы связаны с работой ПВО.