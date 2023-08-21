Жители сообщили о взрывах в Ростове-на-Дону. Видео

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Ростов на Дону. Пермь, набережная реки дон, жилые кварталы
Ростовчане слышали как минимум три взрыва Фото:

В Ростове-на-Дону прогремели взрывы. По предварительной информации, работает ПВО. Об этом сообщают очевидцы.

«Ростовчане из всех районов города слышали громкий звук, похожий на взрыв. Некоторые сообщают о треснувших и дрожащих стеклах на окнах», — передает информацию telegram-канал 161.RU. Отмечается, что всего взрывов было три. Официальной информации по этому поводу пока нет. По предварительным данным, взрывы связаны с работой ПВО.

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В Ростове-на-Дону прогремели взрывы. По предварительной информации, работает ПВО. Об этом сообщают очевидцы. «Ростовчане из всех районов города слышали громкий звук, похожий на взрыв. Некоторые сообщают о треснувших и дрожащих стеклах на окнах», — передает информацию telegram-канал 161.RU. Отмечается, что всего взрывов было три. Официальной информации по этому поводу пока нет. По предварительным данным, взрывы связаны с работой ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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