Умер создатель КамАЗа Лев Васильев

21 августа 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Льву Васильеву было 98 лет Фото: Черединцев Валентин/Фотохроника ТАСС Создатель КамАЗа Лев Васильев умер. Ему было 98 лет. Об этом сообщили власти Татарстана. «Ушел из жизни Лев Борисович. Одна из самых ярких личностей Татарстана и страны скончалась сегодня ночью на 99-м году жизни», — передает информацию telegram-канал полпредства Татарстана. Васильев за свою карьеру также был гендиректором завода «Москвич». Васильев также был главой Министерства машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР. К тому же он создал автогигант КамАЗ, которым управлял 12 лет.

Создатель КамАЗа Лев Васильев умер. Ему было 98 лет. Об этом сообщили власти Татарстана. «Ушел из жизни Лев Борисович. Одна из самых ярких личностей Татарстана и страны скончалась сегодня ночью на 99-м году жизни», — передает информацию telegram-канал полпредства Татарстана. Васильев за свою карьеру также был гендиректором завода «Москвич». Васильев также был главой Министерства машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР. К тому же он создал автогигант КамАЗ, которым управлял 12 лет.