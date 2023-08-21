Умер создатель КамАЗа Лев Васильев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Льву Васильеву было 98 лет Фото:

Создатель КамАЗа Лев Васильев умер. Ему было 98 лет. Об этом сообщили власти Татарстана.

«Ушел из жизни Лев Борисович. Одна из самых ярких личностей Татарстана и страны скончалась сегодня ночью на 99-м году жизни», — передает информацию telegram-канал полпредства Татарстана. Васильев за свою карьеру также был гендиректором завода «Москвич».

Васильев также был главой Министерства машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР. К тому же он создал автогигант КамАЗ, которым управлял 12 лет.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Создатель КамАЗа Лев Васильев умер. Ему было 98 лет. Об этом сообщили власти Татарстана. «Ушел из жизни Лев Борисович. Одна из самых ярких личностей Татарстана и страны скончалась сегодня ночью на 99-м году жизни», — передает информацию telegram-канал полпредства Татарстана. Васильев за свою карьеру также был гендиректором завода «Москвич». Васильев также был главой Министерства машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР. К тому же он создал автогигант КамАЗ, которым управлял 12 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...