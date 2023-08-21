Умер создатель КамАЗа Лев Васильев

Льву Васильеву было 98 лет
Создатель КамАЗа Лев Васильев умер. Ему было 98 лет. Об этом сообщили власти Татарстана.
«Ушел из жизни Лев Борисович. Одна из самых ярких личностей Татарстана и страны скончалась сегодня ночью на 99-м году жизни», — передает информацию
Васильев также был главой Министерства машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР. К тому же он создал автогигант КамАЗ, которым управлял 12 лет.
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