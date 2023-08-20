Крупнейший застройщик Нижневартовска получил нового гендиректора

В компании крупнейшего застройщика Нижневартовска (ХМАО) — предприятии «Нижневартовскстройдеталь» назначили нового гендиректора. Пост руководителя занял Игорь Дагилис.
«Должность генерального директора ЗАО „НСД“ занимает Дагилис Игорь Александрович», — говорится на сайте компании. Пост руководителя Дагилис официально занял с 9 августа. Согласно информации «Сбис», Дагилис ранее руководил предприятием «Армако», которое сейчас ликвидировано.
Агентство попыталось прокомментировать ситуацию в самой компании, но связаться с отделом по связям с общественностью предприятия не удалось. URA.RU направило официальный запрос в «НСД». Ответ ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что в компании крупнейшего застройщика Нижневартовска за полгода сменится второй гендиректор. Тогда агентству стало известно, что с поста руководителя «Нижневартовскстройдетали» увольняется Сергей Солдатов. Он получил эту должность в начале 2023 года.
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