05 июля 2023
04 июля 2023

Крупнейший застройщик Нижневартовска за полгода сменит второго гендиректора. Инсайд

Из компании «Нижневартовскстройдеталь» увольняется гендиректор Сергей Солдатов
© Служба новостей «URA.RU»
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Из «Нижневартовскстройдетали» уходит Сергей Солдатов Фото:

В компании «Нижневартовскстройдеталь», которая является крупнейшим застройщиком Нижневартовска (ХМАО), второй раз за полгода меняется генеральный директор. С предприятия уходит Сергей Солдатов, занявший пост руководителя в начале 2023 года. Об этом URA.RU сообщил источник знакомый с ситуацией.

«Солдатов завтра уходит в отпуск с последующим увольнением. Кто займет его пост, пока неизвестно», — говорит инсайдер. В разговоре с журналистом агентства сам Солдатов сказал лишь, что с завтрашнего дня он действительно идет в отпуск. «Все официальные заявления сделает пресс-служба [компании], — добавил он.

В отделе по связям с общественностью «НСД» сообщили URA.RU, что смогут прокомментировать ситуацию позже. На момент публикации новости комментарий получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, что у крупнейшего застройщика Нижневартовска поменялся генеральный директор. Солдатов сменил на посту Ларису Бусел, которая ушла на пенсию.

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В компании «Нижневартовскстройдеталь», которая является крупнейшим застройщиком Нижневартовска (ХМАО), второй раз за полгода меняется генеральный директор. С предприятия уходит Сергей Солдатов, занявший пост руководителя в начале 2023 года. Об этом URA.RU сообщил источник знакомый с ситуацией. «Солдатов завтра уходит в отпуск с последующим увольнением. Кто займет его пост, пока неизвестно», — говорит инсайдер. В разговоре с журналистом агентства сам Солдатов сказал лишь, что с завтрашнего дня он действительно идет в отпуск. «Все официальные заявления сделает пресс-служба [компании], — добавил он. В отделе по связям с общественностью «НСД» сообщили URA.RU, что смогут прокомментировать ситуацию позже. На момент публикации новости комментарий получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что у крупнейшего застройщика Нижневартовска поменялся генеральный директор. Солдатов сменил на посту Ларису Бусел, которая ушла на пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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