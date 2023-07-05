Крупнейший застройщик Нижневартовска за полгода сменит второго гендиректора. Инсайд

Из компании «Нижневартовскстройдеталь» увольняется гендиректор Сергей Солдатов

06 июля 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Из «Нижневартовскстройдетали» уходит Сергей Солдатов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В компании «Нижневартовскстройдеталь», которая является крупнейшим застройщиком Нижневартовска (ХМАО), второй раз за полгода меняется генеральный директор. С предприятия уходит Сергей Солдатов, занявший пост руководителя в начале 2023 года. Об этом URA.RU сообщил источник знакомый с ситуацией. «Солдатов завтра уходит в отпуск с последующим увольнением. Кто займет его пост, пока неизвестно», — говорит инсайдер. В разговоре с журналистом агентства сам Солдатов сказал лишь, что с завтрашнего дня он действительно идет в отпуск. «Все официальные заявления сделает пресс-служба [компании], — добавил он. В отделе по связям с общественностью «НСД» сообщили URA.RU, что смогут прокомментировать ситуацию позже. На момент публикации новости комментарий получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что у крупнейшего застройщика Нижневартовска поменялся генеральный директор. Солдатов сменил на посту Ларису Бусел, которая ушла на пенсию.

В компании «Нижневартовскстройдеталь», которая является крупнейшим застройщиком Нижневартовска (ХМАО), второй раз за полгода меняется генеральный директор. С предприятия уходит Сергей Солдатов, занявший пост руководителя в начале 2023 года. Об этом URA.RU сообщил источник знакомый с ситуацией. «Солдатов завтра уходит в отпуск с последующим увольнением. Кто займет его пост, пока неизвестно», — говорит инсайдер. В разговоре с журналистом агентства сам Солдатов сказал лишь, что с завтрашнего дня он действительно идет в отпуск. «Все официальные заявления сделает пресс-служба [компании], — добавил он. В отделе по связям с общественностью «НСД» сообщили URA.RU, что смогут прокомментировать ситуацию позже. На момент публикации новости комментарий получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что у крупнейшего застройщика Нижневартовска поменялся генеральный директор. Солдатов сменил на посту Ларису Бусел, которая ушла на пенсию.