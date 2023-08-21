Беспилотник сбили над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбит БПЛА ВСУ, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над территорией Белгородской области был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с помощью системы противовоздушной обороны. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА над Белгородской областью», — заявили в Минобороны. Там добавили, что это был беспилотник самолетного типа.
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