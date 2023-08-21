Беспилотник сбили над Белгородской областью 21 августа 2023 в 17:23 Размер текста - 17 + Над Белгородской областью сбит БПЛА ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над территорией Белгородской области был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с помощью системы противовоздушной обороны. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА над Белгородской областью», — заявили в Минобороны. Там добавили, что это был беспилотник самолетного типа. Над территорией Белгородской области был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с помощью системы противовоздушной обороны. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА над Белгородской областью», — заявили в Минобороны. Там добавили, что это был беспилотник самолетного типа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям