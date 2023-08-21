Беспилотник сбили над Белгородской областью

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Дроны. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Над Белгородской областью сбит БПЛА ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Над территорией Белгородской области был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с помощью системы противовоздушной обороны. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА над Белгородской областью», — заявили в Минобороны. Там добавили, что это был беспилотник самолетного типа.

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Над территорией Белгородской области был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с помощью системы противовоздушной обороны. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА над Белгородской областью», — заявили в Минобороны. Там добавили, что это был беспилотник самолетного типа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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