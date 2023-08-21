В Госдуме предложили сохранить пособие на ребенка при досрочном выходе из декрета

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Городские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, девушка, мать, женщина с коляской, женщина, родитель
Пособие сохранится после досрочного выхода из декрета Фото:

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сохранить выплату пособия по уходу за ребенком, даже если матери или другие заботящиеся о ребенке лица вернутся на работу до достижения возраста полутора лет. Об этом стало известно из текста документа.

«Женщина сможет выйти на работу раньше и это не отнимет у нее право на одновременное получение пособия по уходу за ребенком», — говорится в тексте законопроекта. Там добавили, что в настоящее время, право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком сохраняется только в случае, если лицо, находящееся в отпуске, работает на условиях неполного рабочего времени, работает на дому или продолжает обучение.

Ранее стало известно, что депутаты ЛДПР в Госдуме предложили законопроекты, позволяющие женщинам, работающим удаленно в отпуске по уходу за ребенком, сохранить пособие. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что дистанционная работа даст женщинам финансовую уверенность.

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В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сохранить выплату пособия по уходу за ребенком, даже если матери или другие заботящиеся о ребенке лица вернутся на работу до достижения возраста полутора лет. Об этом стало известно из текста документа. «Женщина сможет выйти на работу раньше и это не отнимет у нее право на одновременное получение пособия по уходу за ребенком», — говорится в тексте законопроекта. Там добавили, что в настоящее время, право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком сохраняется только в случае, если лицо, находящееся в отпуске, работает на условиях неполного рабочего времени, работает на дому или продолжает обучение. Ранее стало известно, что депутаты ЛДПР в Госдуме предложили законопроекты, позволяющие женщинам, работающим удаленно в отпуске по уходу за ребенком, сохранить пособие. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что дистанционная работа даст женщинам финансовую уверенность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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