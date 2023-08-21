В Госдуме предложили сохранить пособие на ребенка при досрочном выходе из декрета

21 августа 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Пособие сохранится после досрочного выхода из декрета Фото: Московец Илья © URA.RU В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сохранить выплату пособия по уходу за ребенком, даже если матери или другие заботящиеся о ребенке лица вернутся на работу до достижения возраста полутора лет. Об этом стало известно из текста документа. «Женщина сможет выйти на работу раньше и это не отнимет у нее право на одновременное получение пособия по уходу за ребенком», — говорится в тексте законопроекта. Там добавили, что в настоящее время, право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком сохраняется только в случае, если лицо, находящееся в отпуске, работает на условиях неполного рабочего времени, работает на дому или продолжает обучение. Ранее стало известно, что депутаты ЛДПР в Госдуме предложили законопроекты, позволяющие женщинам, работающим удаленно в отпуске по уходу за ребенком, сохранить пособие. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что дистанционная работа даст женщинам финансовую уверенность.

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сохранить выплату пособия по уходу за ребенком, даже если матери или другие заботящиеся о ребенке лица вернутся на работу до достижения возраста полутора лет. Об этом стало известно из текста документа. «Женщина сможет выйти на работу раньше и это не отнимет у нее право на одновременное получение пособия по уходу за ребенком», — говорится в тексте законопроекта. Там добавили, что в настоящее время, право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком сохраняется только в случае, если лицо, находящееся в отпуске, работает на условиях неполного рабочего времени, работает на дому или продолжает обучение. Ранее стало известно, что депутаты ЛДПР в Госдуме предложили законопроекты, позволяющие женщинам, работающим удаленно в отпуске по уходу за ребенком, сохранить пособие. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что дистанционная работа даст женщинам финансовую уверенность.