04 августа 2023

Работающим удаленно женщинам в декрете предложили сохранить пособие

ЛДПР предложила работающим удаленно женщинам в декрете сохранить пособие
© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд ЛДПР. Москва, слуцкий леонид
Депутаты Госдумы предложили работающим удаленно в декрете женщинам сохранить пособие Фото:

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме внесли на рассмотрение правительства России законопроекты, которые позволят женщинам, работающим удаленно в отпуске по уходу за ребенком, сохранить пособие. Об этом рассказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Возможность дистанционной работы придаст женщинам уверенность в финансовом положении. ЛДПР предлагает сохранить пособие по уходу за ребенком дистанционно работающим женщинам», — цитируют Слуцкого «Известия».

По мнению Слуцкого, работающая в удаленном формате женщина сможет сохранять баланс между профессиональным развитием и уходом за ребенком. Законопроект заставит работодателя создать женщине условия для дистанционной работы и одновременно будет сохранена выплата пособия по уходу за ребенком.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил законопроект о сохранении выплат по уходу за ребенком до момента зачисления его в детский сад. Право на получение пособия раз в месяц по уходу за ребенком сохранится и после достижения им 1,5 лет, если родитель не может работать из-за ухода за своим ребенком, которого не зачислили в детсад.

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Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме внесли на рассмотрение правительства России законопроекты, которые позволят женщинам, работающим удаленно в отпуске по уходу за ребенком, сохранить пособие. Об этом рассказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. «Возможность дистанционной работы придаст женщинам уверенность в финансовом положении. ЛДПР предлагает сохранить пособие по уходу за ребенком дистанционно работающим женщинам», — цитируют Слуцкого «Известия». По мнению Слуцкого, работающая в удаленном формате женщина сможет сохранять баланс между профессиональным развитием и уходом за ребенком. Законопроект заставит работодателя создать женщине условия для дистанционной работы и одновременно будет сохранена выплата пособия по уходу за ребенком. Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил законопроект о сохранении выплат по уходу за ребенком до момента зачисления его в детский сад. Право на получение пособия раз в месяц по уходу за ребенком сохранится и после достижения им 1,5 лет, если родитель не может работать из-за ухода за своим ребенком, которого не зачислили в детсад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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