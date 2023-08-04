Работающим удаленно женщинам в декрете предложили сохранить пособие

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме внесли на рассмотрение правительства России законопроекты, которые позволят женщинам, работающим удаленно в отпуске по уходу за ребенком, сохранить пособие. Об этом рассказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Возможность дистанционной работы придаст женщинам уверенность в финансовом положении. ЛДПР предлагает сохранить пособие по уходу за ребенком дистанционно работающим женщинам», — цитируют Слуцкого «Известия».
По мнению Слуцкого, работающая в удаленном формате женщина сможет сохранять баланс между профессиональным развитием и уходом за ребенком. Законопроект заставит работодателя создать женщине условия для дистанционной работы и одновременно будет сохранена выплата пособия по уходу за ребенком.
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил законопроект о сохранении выплат по уходу за ребенком до момента зачисления его в детский сад. Право на получение пособия раз в месяц по уходу за ребенком сохранится и после достижения им 1,5 лет, если родитель не может работать из-за ухода за своим ребенком, которого не зачислили в детсад.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.