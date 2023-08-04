Работающим удаленно женщинам в декрете предложили сохранить пособие

ЛДПР предложила работающим удаленно женщинам в декрете сохранить пособие

05 августа 2023 в 03:47 Размер текста - 17 +

Депутаты Госдумы предложили работающим удаленно в декрете женщинам сохранить пособие Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме внесли на рассмотрение правительства России законопроекты, которые позволят женщинам, работающим удаленно в отпуске по уходу за ребенком, сохранить пособие. Об этом рассказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. «Возможность дистанционной работы придаст женщинам уверенность в финансовом положении. ЛДПР предлагает сохранить пособие по уходу за ребенком дистанционно работающим женщинам», — цитируют Слуцкого «Известия». По мнению Слуцкого, работающая в удаленном формате женщина сможет сохранять баланс между профессиональным развитием и уходом за ребенком. Законопроект заставит работодателя создать женщине условия для дистанционной работы и одновременно будет сохранена выплата пособия по уходу за ребенком. Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил законопроект о сохранении выплат по уходу за ребенком до момента зачисления его в детский сад. Право на получение пособия раз в месяц по уходу за ребенком сохранится и после достижения им 1,5 лет, если родитель не может работать из-за ухода за своим ребенком, которого не зачислили в детсад.

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме внесли на рассмотрение правительства России законопроекты, которые позволят женщинам, работающим удаленно в отпуске по уходу за ребенком, сохранить пособие. Об этом рассказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. «Возможность дистанционной работы придаст женщинам уверенность в финансовом положении. ЛДПР предлагает сохранить пособие по уходу за ребенком дистанционно работающим женщинам», — цитируют Слуцкого «Известия». По мнению Слуцкого, работающая в удаленном формате женщина сможет сохранять баланс между профессиональным развитием и уходом за ребенком. Законопроект заставит работодателя создать женщине условия для дистанционной работы и одновременно будет сохранена выплата пособия по уходу за ребенком. Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил законопроект о сохранении выплат по уходу за ребенком до момента зачисления его в детский сад. Право на получение пособия раз в месяц по уходу за ребенком сохранится и после достижения им 1,5 лет, если родитель не может работать из-за ухода за своим ребенком, которого не зачислили в детсад.