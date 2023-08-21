Mash: ВСУ атаковали военный аэродром в Калужской области

Сегодня утром на аэродром «Шайковка» была совершена попытка атаки со стороны ВСУ. Гражданский коптер, преобразованный в БПЛА с использованием вооружения и усиленной батареей, упал на территорию аэродрома.
«ВСУ попытались атаковать военный аэродром „Шайковка“ в Калужской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что БПЛА, который представлял из себя гражданский коптер, модифицированный вооружением и усиленной батареей, упал на территорию аэродрома. Беспилотник был обнаружен вовремя и сбит.
В результате падения дрона на месте образовалась воронка, а также начался пожар, который был потушен на месте происшествия без привлечения МЧС. Пока что нет информации о пострадавших и разрушениях, однако проводятся предварительные расследования.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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