Mash: ВСУ атаковали военный аэродром в Калужской области

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
БПЛА ВСУ был сбит над военным аэродромом в Калужской области, пишет Mash Фото:
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Сегодня утром на аэродром «Шайковка» была совершена попытка атаки со стороны ВСУ. Гражданский коптер, преобразованный в БПЛА с использованием вооружения и усиленной батареей, упал на территорию аэродрома.

«ВСУ попытались атаковать военный аэродром „Шайковка“ в Калужской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что БПЛА, который представлял из себя гражданский коптер, модифицированный вооружением и усиленной батареей, упал на территорию аэродрома. Беспилотник был обнаружен вовремя и сбит.

В результате падения дрона на месте образовалась воронка, а также начался пожар, который был потушен на месте происшествия без привлечения МЧС. Пока что нет информации о пострадавших и разрушениях, однако проводятся предварительные расследования.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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Сегодня утром на аэродром «Шайковка» была совершена попытка атаки со стороны ВСУ. Гражданский коптер, преобразованный в БПЛА с использованием вооружения и усиленной батареей, упал на территорию аэродрома. «ВСУ попытались атаковать военный аэродром „Шайковка“ в Калужской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что БПЛА, который представлял из себя гражданский коптер, модифицированный вооружением и усиленной батареей, упал на территорию аэродрома. Беспилотник был обнаружен вовремя и сбит. В результате падения дрона на месте образовалась воронка, а также начался пожар, который был потушен на месте происшествия без привлечения МЧС. Пока что нет информации о пострадавших и разрушениях, однако проводятся предварительные расследования. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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