Mash: ВСУ атаковали военный аэродром в Калужской области

21 августа 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

БПЛА ВСУ был сбит над военным аэродромом в Калужской области, пишет Mash Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сегодня утром на аэродром «Шайковка» была совершена попытка атаки со стороны ВСУ. Гражданский коптер, преобразованный в БПЛА с использованием вооружения и усиленной батареей, упал на территорию аэродрома. «ВСУ попытались атаковать военный аэродром „Шайковка“ в Калужской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что БПЛА, который представлял из себя гражданский коптер, модифицированный вооружением и усиленной батареей, упал на территорию аэродрома. Беспилотник был обнаружен вовремя и сбит. В результате падения дрона на месте образовалась воронка, а также начался пожар, который был потушен на месте происшествия без привлечения МЧС. Пока что нет информации о пострадавших и разрушениях, однако проводятся предварительные расследования. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Сегодня утром на аэродром «Шайковка» была совершена попытка атаки со стороны ВСУ. Гражданский коптер, преобразованный в БПЛА с использованием вооружения и усиленной батареей, упал на территорию аэродрома. «ВСУ попытались атаковать военный аэродром „Шайковка“ в Калужской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что БПЛА, который представлял из себя гражданский коптер, модифицированный вооружением и усиленной батареей, упал на территорию аэродрома. Беспилотник был обнаружен вовремя и сбит. В результате падения дрона на месте образовалась воронка, а также начался пожар, который был потушен на месте происшествия без привлечения МЧС. Пока что нет информации о пострадавших и разрушениях, однако проводятся предварительные расследования. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.