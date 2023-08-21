Пользователи Telegram пожаловались на сбои. Скрин

21 августа 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

Получено свыше 200 жалоб о некорректной работе Telegram Фото: Анна Майорова © URA.RU Пользователи Telegram в настоящее время сталкиваются со сбоями в работе мессенджера Telegram. Об этом стало известно из данных портала DownDetector. «Сбои наблюдаются в Telegram», — сообщается на сайте портала. Отмечается, что уже получено более 200 жалоб на проблемы с функционированием мессенджера. Основные жалобы связаны с неработающим мобильным приложением и отсутствием интернет-подключения у пользователей. Данные с портала DownDetector Фото: скриншот URA.RU

Пользователи Telegram в настоящее время сталкиваются со сбоями в работе мессенджера Telegram. Об этом стало известно из данных портала DownDetector. «Сбои наблюдаются в Telegram», — сообщается на сайте портала. Отмечается, что уже получено более 200 жалоб на проблемы с функционированием мессенджера. Основные жалобы связаны с неработающим мобильным приложением и отсутствием интернет-подключения у пользователей.