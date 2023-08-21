Пользователи Telegram пожаловались на сбои. Скрин

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Приложение Telegram. Екатеринбуг, мессенджер, telegram, приложение
Получено свыше 200 жалоб о некорректной работе Telegram Фото:

Пользователи Telegram в настоящее время сталкиваются со сбоями в работе мессенджера Telegram. Об этом стало известно из данных портала DownDetector.

«Сбои наблюдаются в Telegram», — сообщается на сайте портала. Отмечается, что уже получено более 200 жалоб на проблемы с функционированием мессенджера. Основные жалобы связаны с неработающим мобильным приложением и отсутствием интернет-подключения у пользователей.

Данные с портала DownDetector
Данные с портала DownDetector
Фото:

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Пользователи Telegram в настоящее время сталкиваются со сбоями в работе мессенджера Telegram. Об этом стало известно из данных портала DownDetector. «Сбои наблюдаются в Telegram», — сообщается на сайте портала. Отмечается, что уже получено более 200 жалоб на проблемы с функционированием мессенджера. Основные жалобы связаны с неработающим мобильным приложением и отсутствием интернет-подключения у пользователей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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