Собянин: ПВО сбили два ударных беспилотника под Москвой

Один БПЛА упал в Красногорске, другой — рядом с поселком Часцы в Подмосковье Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Противовоздушная оборона (ПВО) сбила два ударных беспилотника — в районе Красногорска (город в Московской области) и Часцов (поселок в Одинцовском городском округе Московской области), на места выехали спецслужбы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.