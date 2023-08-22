Собянин: ПВО сбили два ударных беспилотника под Москвой

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ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
Один БПЛА упал в Красногорске, другой — рядом с поселком Часцы в Подмосковье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Противовоздушная оборона (ПВО) сбила два ударных беспилотника — в районе Красногорска (город в Московской области) и Часцов (поселок в Одинцовском городском округе Московской области), на места выехали спецслужбы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы», — написал Собянин в telegram-канале.

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Противовоздушная оборона (ПВО) сбила два ударных беспилотника — в районе Красногорска (город в Московской области) и Часцов (поселок в Одинцовском городском округе Московской области), на места выехали спецслужбы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы», — написал Собянин в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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