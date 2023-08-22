Собянин: ПВО сбили два ударных беспилотника под Москвой

Один БПЛА упал в Красногорске, другой — рядом с поселком Часцы в Подмосковье
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Противовоздушная оборона (ПВО) сбила два ударных беспилотника — в районе Красногорска (город в Московской области) и Часцов (поселок в Одинцовском городском округе Московской области), на места выехали спецслужбы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы», —
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